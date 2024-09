O Corpo de Bombeiros de Dresden prepara-se para inundações iminentes

Chuva intensa e chuvas contínuas na República Checa levantam preocupações sobre enchentes em Dresden. Isso pode criar complicações no processo de recuperação da Ponte Carol, que desabou pela metade. No entanto, o corpo de bombeiros de Dresden mantém a esperança.

O corpo de bombeiros de Dresden está se preparando para potenciais enchentes ao longo do Rio Elbe. No entanto, as operações de limpeza em andamento para o desabamento da ponte podem ser impactadas. Michael Klahre, do corpo de bombeiros de Dresden, mencionou a possibilidade de mau tempo no leste. "Estamos de olho nisso", disse ele.

Não foram tomadas medidas imediatas, já que a gravidade da situação climática permanece incerta. Um plano de emergência está em vigor e será ativado caso ocorra enchente. "Estamos prontos e bem preparados", acrescentou Klahre.

O Serviço Alemão de Meteorologia (DWD) prevê chuva intensa no leste, especialmente nas regiões da República Checa, Isar e Riesengebirge, e grandes partes da Áustria. Essas precipitações afetarão os rios na Saxônia.

Níveis de água altos previstos a partir de domingo

De acordo com um meteorologista do DWD em Leipzig, chuvas persistentes são esperadas a leste do Elbe de sexta-feira a domingo, especialmente na região de fronteira Alemanha-Polônia-República Checa. As chuvas esperadas podem chegar a 40 a 50 litros por metro quadrado. No entanto, a República Checa e uma grande parte da Áustria devem receber mais chuva, com quantidades chegando a 150 a 200 litros por metro quadrado. Isso influenciará as partes superiores do Elbe e outros rios na Saxônia, causando um aumento nos níveis de água a partir de domingo ou segunda-feira. O Centro de Enchentes do Estado é responsável pelas previsões de enchentes precisas na Saxônia. Atualmente, não há alertas climáticos ou de enchentes para o Estado Livre.

