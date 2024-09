- O contingente holandês mantém a posição da frente.

Após um revés, o atacante Niclas Füllkrug é forçado a se afastar temporariamente do jogo principal da Alemanha na Liga das Nações contra os Países Baixos. O técnico nacional, Nagelsmann, explicou: "Não é grave, mas a localização é problemática, pois fica próxima ao tendão de Aquiles na parte de trás da panturrilha. Um acidente poderia levar a uma ausência prolongada. Dado os potenciais riscos, optamos pela precaução." Antes do confronto com a Laranja Mecânica no Johan Cruyff Arena, Nagelsmann fez essas declarações ao RTL TV.

Füllkrug está atualmente de volta a Londres com seu clube, o West Ham United. Nagelsmann continuou: "Ele precisa de algum tempo de descanso. Ele não vai jogar no jogo da Premier League deste fim de semana."

Füllkrug começou como titular e marcou o primeiro gol na vitória por 5 a 0 sobre a Hungria na estreia da Liga das Nações no sábado em Düsseldorf. Foi seu 14º gol internacional em apenas 22 partidas. No entanto, seu treino na arena de Amsterdã na segunda-feira à noite foi prejudicado por uma lesão, mesmo com uma bandagem em volta da perna.

Em seu lugar para o jogo holandês, Deniz Undav foi selecionado para começar. Foi a quarta aparição internacional de Undav e a primeira vez que ele começou como titular pelo Stuttgart.

A comissão da seleção nacional de futebol da Alemanha discutiu a situação de lesão de Füllkrug e decidiu substituí-lo no jogo contra os Países Baixos. Nagelsmann consultou a Comissão antes de tomar a decisão de dar a Füllkrug algum tempo de descanso.

