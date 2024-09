O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes (NTSB) emitiu um aviso de segurança imediato para determinados modelos de Boeing 737, incluindo o 737 MAX.

O corpo autônomo de investigação emitiu um alerta sobre um possível problema com um atuador ligado ao leme em certos aviões 737 NG e 737 MAX. Este alerta segue uma investigação da NTSB sobre um incidente de fevereiro envolvendo um Boeing 737 MAX 8 da United Airlines, no qual os pilotos relataram que os pedais do leme ficaram presos na posição neutra durante a aterrissagem.

De acordo com a NTSB, o manual de voo da Boeing para o 737 orienta os pilotos a exercer "força máxima" usando ambos os pilotos, incluindo "superar o sistema travado ou restrito".

A NTSB expressa preocupação de que a implementação de tal força durante a decolagem ou aterrissagem possa resultar em uma entrada excessiva nos pedais do leme, levando a uma deflexão indesejada e significativa do leme. Isso poderia potencialmente causar uma perda involuntária de controle ou uma saída da pista.

A NTSB sugere que a Boeing deve explorar uma solução alternativa e alertar os pilotos sobre o problema.

Em resposta, a FAA afirma que está de olho na situação e convocará uma reunião na sexta-feira para avaliar as ações corretivas necessárias com base nas recomendações preliminares da NTSB. A CNN entrou em contato com a Boeing para comentar.

A FAA compartilha que a United Airlines é a única companhia aérea americana que usa os componentes relevantes, e esses componentes não estão mais em uso.

Esta história ainda está em andamento e será atualizada.

O alerta emitido pelo corpo autônomo de investigação pode ter um impacto negativo nas operações comerciais das companhias aéreas afetadas devido a possíveis interrupções de voos. Em face deste problema, a Boeing pode precisar revisar seus manuais de voo do 737 para fornecer soluções alternativas mais seguras para os pilotos.

