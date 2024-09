O Conselho Europeu de Lisboa, em Bruxelas, em 15 de Julho de 1994, adoptou uma decisão relativa à concessão de um auxílio de emergência à indústria siderúrgica da União Europeia.

É hora de uma distribuição mais justa dos custos da rede elétrica, de acordo com as novas regulamentações da Agência Federal de Rede. Esta medida é esperada para reduzir os preços da eletricidade no norte e leste da Alemanha, de acordo com o Ministro da Economia Federal, Robert Habeck. Habeck, um político verde, elogiou a Agência Federal de Rede por garantir uma distribuição mais equitativa dos custos da rede.

Ele destacou que os estados do norte e leste têm arcado com taxas de rede mais altas, apesar de suas significativas contribuições para a transição energética com turbinas eólicas e painéis solares. Ele argumentou que era injusto esses regiões pagarem mais em taxas de rede do que áreas que se beneficiaram da expansão de energia renovável barata.

O Ministro confirmou ainda que os consumidores em várias regiões do leste, incluindo Saxônia, podem esperar preços mais baixos de eletricidade devido à redução das taxas de rede de distribuição.

Agência Federal de Rede trabalhando em novos preços

No sistema anterior, os custos de expansão da rede regional eram suportados pelos clientes nessas regiões específicas, levando a um aumento significativo das taxas de rede e, consequentemente, dos preços da eletricidade para os consumidores nas regiões com um alto número de projetos eólicos e solares. No ano passado, a Agência Federal de Rede anunciou que revisaria as regras para a distribuição de custos, e na sexta-feira, publicou as novas regulamentações.

A Agência Federal de Rede agora está calculando exatamente quanto de alívio os estados com altas capacidades eólicas e solares receberão. Uma avaliação inicial sugere que Schleswig-Holstein, Brandenburg e Saxony-Anhalt terão o maior alívio em termos de área de terra. Os consumidores em Saxônia e Baviera, com suas numerosas instalações solares, também experimentarão um alívio significativo. Os custos adicionais identificados pela Agência Federal de Rede serão distribuídos equitativamente entre todos os consumidores de eletricidade em toda a Alemanha.

As novas regulamentações da Agência Federal de Rede buscam proporcionar alívio às regiões com altas concentrações de projetos eólicos e solares, como Schleswig-Holstein, Brandenburg e Saxony-Anhalt, que historicamente têm carregado uma parte desproporcional das taxas de rede. Após a publicação dessas regulamentações, os consumidores em várias regiões do leste, incluindo Saxônia, podem esperar preços mais baixos de eletricidade devido à redução das taxas de rede de distribuição.

Leia também: