O cônjuge prende o parceiro num porquinho miserável durante um longo período.

Afirmam as autoridades polacas que um homem de 35 anos manteve uma mulher presa em um celeiro por mais de cinco anos. Ele é acusado de submetê-la a múltiplas estupros, agressões físicas e tormento psicológico. De acordo com o canal de notícias "Polsat News", com base em um comunicado do escritório do promotor, o homem é chamado de Mateusz J. Ele teria espancado e torturado a mulher, cinco anos mais nova, estuprando-a repetidamente. Ele teria lhe dado socos no rosto e usado diferentes objetos em seus ataques.

A mídia polonesa relata que Mateusz J. manteve a mulher cativa em uma vila rural, Gaika, localizada no oeste da Polônia. Eles e sua suposta vítima teriam se conhecido online em 2019, de acordo com o portal local "Myglogow.pl". M. teria confinado a mulher em uma pequena sala lateral de seu chiqueiro durante o primeiro encontro.

A sala, que media apenas três por três metros, teria sido trancada, sem janelas, e com acesso restrito a produtos de higiene, água, eletricidade e um banheiro.

"Não podia revelar a verdade aos médicos"

M. teria levado a mulher ao hospital várias vezes com membros quebrados. De acordo com o "Polsat News", a mulher também teria dado à luz a uma criança em algum momento em um hospital, que foi colocada para adoção. O motivo pelo qual a equipe médica dos clínicas não levantou preocupações permanece desconhecido. A mulher teria permanecido em silêncio devido ao medo devido à intimidação contínua de M. "Não podia revelar a verdade aos médicos porque tinha medo. Ele me ameaçou, dizendo que seria pior se eu reclamasse", ela disse ao "Myglogow.pl".

Ela também afirmou não saber onde estava. "Ele cobriu minha cabeça com uma capa para que eu não soubesse onde morávamos enquanto me levava para a clínica", ela disse. A mesma coisa aconteceu quando ele a levou para fora à noite para lavar.

Quando a mulher foi hospitalizada em agosto com um ombro deslocado, a clínica alertou as autoridades, de acordo com o promotor em Glogow. O alcance de suas feridas anteriores deixou a equipe médica chocada.

Pais afirmam ignorância

De acordo com o portal polonês "MyGlow", os pais de M. afirmam não ter conhecimento do crime, apesar de morarem em uma casa próxima ao estábulo. "Não ouvimos nada, não vimos nada", disse a mãe de M. ao portal. Ela acrescentou: "Ele é um bom menino".

A investigação ainda está em andamento, de acordo com o escritório do promotor. Um mandado de busca foi emitido e um mandado de prisão é dito estar sendo solicitado. Se condenado, o homem pode enfrentar até 25 anos de prisão. A vila de Gaiki fica a aproximadamente 90 quilômetros a noroeste de Wroclaw (antiga Breslau).

