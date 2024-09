O cônjuge do indivíduo envolvido foi internado no hospital.

No oitavo dia do julgamento do estupro em Avignon, França, o principal réu, Dominique P., era esperado para testemunhar pela primeira vez. No entanto, logo antes do início da audiência, ele foi transferido para o hospital. Portanto, seu depoimento foi adiado.

Durante o julgamento de estupro na cidade francesa de Avignon, a aparição do principal réu, Dominique P., foi adiada. O homem de 71 anos foi levado ao hospital, de acordo com seu advogado. O juiz que preside o julgamento, Roger Arata, mencionou que o julgamento pode ser prejudicado devido à doença do homem de 71 anos. Arata ordenou um exame médico para determinar a condição do réu.

Dominique P. deixou a sala de audiências cedo no dia anterior, supostamente devido a dores abdominais. Seu advogado, Beatrice Zavarro, desmentiu especulações de que P. estava evitando a audiência. Ela afirmou que seu cliente havia expressado repetidamente sua intenção de testemunhar e não tinha intenção de evitar o julgamento. O julgamento pode ser suspenso "até que seu estado melhore", indicou o juiz. Os advogados de sua ex-mulher, Gisele P., concordaram com essa decisão. Nem a mulher de 72 anos nem seus filhos queriam testemunhar na ausência do réu.

O francês, que havia drogado e oferecido sua esposa a estranhos para estupro, estava prestes a testemunhar em juízo pela primeira vez. Especialistas haviam diagnosticado que ele era "egocêntrico" e "manipulativo" no dia anterior. Ele havia admitido ter abusado de sua agora divorciada esposa, Gisele P., sem seu conhecimento, descrevendo isso como uma dependência.

Na semana passada, Gisele P. descreveu em detalhes no tribunal como ela passou anos com lapsos de memória inexplicáveis e problemas ginecológicos antes de descobrir a extensão dos abusos de seu marido. A revelação veio à tona quando seu marido foi envolvido no sistema de justiça por filmar saias de mulheres em um centro comercial. Os investigadores descobriram cerca de 4.000 fotos e vídeos da mulher inconsciente em seus discos rígidos, pen drives e computadores.

Os investigadores descobriram quase 4.000 peças de evidência dos crimes nos discos rígidos, pen drives e computadores do principal réu. Com base nas filmagens, eles identificaram cerca de 200 casos de estupro de Gisele P. entre 2011 e 2020. O marido cometeu a maioria dos estupros, com outros homens envolvidos em 92 casos. Em 50 desses casos, os perpetradores foram identificados. Além de Dominique P., 50 outros réus enfrentarão julgamento, podendo pegar até 20 anos de prisão. O julgamento começou no início de setembro e deve continuar até meados de dezembro, após intervenções de peritos médicos, psicólogos, vários testemunhas e numerosos co-réus.

A continuação do julgamento foi colocada em risco devido aos problemas de saúde de Dominique P., à medida que o tribunal ouvia casos de violência contra sua ex-mulher. A lista de testemunhas do julgamento inclui cerca de 50 outros réus que são acusados de terem sido envolvidos em atos de violência contra a ex-mulher de Dominique P.

Leia também: