- O confronto com as mensagens indesejadas incômodas

Milhões de indivíduos utilizam o WhatsApp regularmente para se conectar com entes queridos. Infelizmente, essa plataforma também atrai golpistas em busca de suas próximas vítimas. Esses criminosos podem tentar obter dados através de loterias fraudulentas ou persuadir usuários a transferir fundos utilizando uma versão modificada do clássico golpe do avô. Desinformação também é disseminada através desse meio.

De acordo com uma publicação no fórum de suporte do WhatsApp, criar um "ambiente seguro" para os usuários é o objetivo principal deles. Eles estão trabalhando para diminuir as comunicações indesejadas e spam. Para combater isso, o aplicativo de mensagens está introduzindo novas funcionalidades.

Bloquear ativamente mensagens indesejadas

O WhatsApp está lutando contra o spam usando ferramentas automáticas, de acordo com a fonte "WABetaInfo". Algoritmos podem detectar comportamento suspeito e mensagens em massa. Com a função futura de bloquear mensagens de contas não identificadas, os usuários terão um nível adicional de controle.

Essa função de bloqueio se ativará quando a outra parte enviar um volume anormalmente alto de mensagens. A função é ilustrada em uma captura de tela publicada como: "Para proteger sua conta e melhorar o desempenho do dispositivo, o WhatsApp bloqueia mensagens de contas não identificadas que excedem um limite específico". Essa função ainda está em desenvolvimento, mas é esperada para ser integrada em uma atualização futura.

Nem todos têm uma escrita perfeita

Uma função de nome de usuário também está em andamento para fornecer mais privacidade e segurança. Os usuários poderão selecionar um identificador único que outros poderão utilizar para entrar em contato com eles sem um número de telefone. Além disso, os usuários do aplicativo podem configurar um PIN de pelo menos quatro dígitos. Esse PIN pode ser compartilhado, então não use dados pessoais. Quando essa função for ativada, o PIN será necessário para entrar em contato com um usuário pela primeira vez usando seu nome de usuário. As conversas existentes não serão alteradas.

