O conflito entre a Sky e a DAZN está provando ser benéfico para vários clubes esportivos.

Após o veredicto na disputa entre DAZN e a Liga Alemã de Futebol (DFL), os líderes dos clubes não demonstraram frustração ao se preparar para a retomada do jogo bilionário de apostas. Após a decisão de arbitragem no conflito entre a liga e o serviço de streaming DAZN, ficou claro para os dirigentes que seus clubes poderiam se tornar os grandes vencedores.

A revisão na distribuição dos contratos de direitos de mídia deu um grande impulso às chances dos 36 clubes da primeira e segunda divisões. Inicialmente, os executivos dos clubes esperavam uma queda nas receitas antes do início do leilão original na primavera; agora, no entanto, um aumento nas receitas parece provável. A lógica é simples: uma vez que DAZN e Sky conhecem as ofertas finais uma da outra para o pacote B na primeira rodada, a DFL pode esperar lances mais altos nesta rodada remarcada. Ambos os contendores buscam obter o pacote a qualquer custo, como fica evidente em suas respostas à decisão de arbitragem.

Compondo 196 partidas por temporada

"Mantemos que DAZN é o aliado ideal para a DFL, os clubes e os fãs de futebol alemão", afirmou DAZN. Enquanto isso, a Sky foi mais direta: "Estamos em uma posição forte para o leilão de direitos de mídia e confiantes de que podemos continuar oferecendo aos nossos espectadores a experiência premium da Bundesliga e permanecer o principal provedor esportivo."

Neste contexto, o pacote B abrange as partidas de sábado às 3:30 pm, além dos jogos das sextas-feiras à noite e a rebaixamento - um total de 196 partidas por temporada. Em meados de abril, a DFL adiou a venda dos direitos de mídia em alemão para as quatro temporadas de 2025/26 a 2028/29 devido à disputa com a DAZN, já que a Sky ainda detinha os direitos até o final da atual temporada.

A DAZN alegou discriminação, uma vez que sua oferta, considerada financeiramente atraente e persuasiva, foi rejeitada. A oferta, avaliada em 400 milhões de euros por temporada, totalizava 1,6 bilhão de euros. No entanto, a DFL rejeitou as garantias financeiras apresentadas pela DAZN. Como resultado, o pacote B foi para a Sky, apesar de uma suposta oferta mais baixa (allegadamente 320 milhões por temporada).

A situação da DAZN

A DAZN então recorreu à corte de arbitragem, saindo vitoriosa no novo processo de lances. No entanto, a DFL declarou após uma reunião executiva que aceitaria a decisão de arbitragem; no entanto, eles deliberariam sobre os próximos passos "após uma avaliação jurídica detalhada nos próximos dias".

Além do recurso legal da Sky, a DAZN enfrenta outro obstáculo: a liga provavelmente exigirá explicitamente uma garantia bancária nas novas regras de lances. A DFL vai "considerar" cenários em que "seguridades ou confirmações" possam ser exigidas no leilão, de acordo com sua declaração. Este requisito deve ser superado pela DAZN em contraste com a primeira tentativa.

Além disso, um benefício para os clubes, cuja principal renda vem de acordos de mídia, é que a divulgação das ofertas e o valor aparente dos direitos pode despertar o interesse de outros licitantes. Isso mais do que compensaria quaisquer desvantagens relacionadas à insegurança na planejamento. Se as receitas do leilão superarem as expectativas, cada clube poderia receber mais de 1,1 bilhão de euros por temporada. No entanto, o número de assinantes necessários e a taxa de assinatura permanecem tão incertos quanto no estágio inicial.

Diante do sucesso na arbitragem, a DAZN expressou otimismo, afirmando: " Nossa vitória no processo de arbitragem significa um futuro promissor para o futebol em nossa plataforma na Alemanha". Além disso, em resposta à possível exigência de garantias bancárias, a DAZN indicou sua disposição, dizendo: "Estamos preparados para atender a quaisquer requisitos bancários estabelecidos pela Liga Alemã de Futebol nas novas regras de lances para os direitos do futebol".

