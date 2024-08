O concorrente inicial garantiu o seu lugar como o primeiro a avançar.

Contagem final no acampamento selvagem! Ah, que dia já é hoje? Quantos dias já estamos aqui? É sábado ou domingo para a grande final, e quantas noites ainda faltam? A atmosfera está horrível à medida que se aproxima o dia da partida.

Sarah tenta preencher seu tempo de tela com uma boneca de mão falante de uma cobra, mas é tão engraçada quanto sua ilusão de que é uma talentosa entertainer. Ela só consegue fazer o público estremecer, desejando pregos e que a TV milagrosamente desligue.

Ela canta, dança, conversa consigo mesma e depois é picada por uma criatura na calça enquanto se apresenta. Hora de drama! "Meu Deus, como dói! Isso não é brincadeira! Minha mão inteira está queimando! Realmente dói, já está dormente!" Kader pergunta: "Você vai morrer?" Um médico verifica sua mão e dá o ok. Sarah está bem; ela foi picada por um inseto benigno chamado "Biene Maja".

De volta da avaliação médica, Sarah exagera o incidente como se estivesse no fim de sua corda. O inseto se transforma em uma "vespa furiosa" que é "cem vezes pior do que uma vespa alemã".

Brincadeira de Papel com "Mãe Kader"

Escute a fofoca provocante entre Gigi e Kader. O homem de 51 anos tem uma afeição maternal pela jovem de 25. Ela também sugere que, se ele fosse seu filho, ela o criaria para ser um cavalheiro, estudar direito, manter uma boa higiene pessoal, tratar as mulheres com respeito e ter uma caminhada normal - ao contrário de Gigi! Mas os sentimentos de Gigi vão em outra direção. Kader tem uma bunda adorável e um nariz cativante, e ela parece "Michael Jackson".

Gigi tem desejo de fazer uma brincadeira de papel com "Mãe Kader" antes de se entregar a seus "sentimentos sexuais". Ela poderia invadir o quarto de Kader como uma mãe desaprovadora repreendendo-o pela bagunça e pela falta de limpeza. Então, Gigi poderia ensinar "Mãe" alguns novos truques.

A conversa picante diverte o grupo de pessoas reunidas em volta da fogueira - infelizmente, o clima logo muda quando Mola expressa suas crenças sobre "papéis de gênero tradicionais". Segundo Mola, um homem de verdade deve ser "rude nas bordas" para que sua esposa o aceite. As mulheres devem usar roupas adequadas para festas, não para festas de aniversário de crianças. A função de um homem em relação à sua esposa é "complexa e difícil". Claro, há diretrizes e limitações para os entes queridos. No entanto, Georgina, a "espírito livre", não quer que nenhum homem diga como ela deve se vestir, mesmo que Mola ache "inapropriado". Qualquer um que tente impor restrições ou as palavras de Mola - "Georgina, isso não é apropriado" - será negado a entrada.

Independentemente das trocas agradáveis ​​e das vitórias menores durante as semifinais, a participação de Sarah domina todo o acampamento. Como Gigi coloca, "Ela deveria apenas ficar quieta, ela recusou o teste". O fato de ela ainda estar aqui, segundo Danni, é "errado" para Elena, que teve que sair do acampamentoSuddenly devido à sua claustrofobia.

O caminho para a grande final é tortuoso. Por que Sarah ainda está no acampamento? Por que ela não foi mandada para casa como Elena? Como ela pode ser uma das "Big Five"? Os seis campistas restantes são divididos em duas equipes - os corajosos, que incluem Danni, Georgina e Gigi, e os estrategistas, que incluem Mola, Kader e Sarah.

Pode ser que Knappik esteja preservando o número de pessoas em cada equipe. No entanto, também é "errado". Porque "os corajosos" têm que responder a perguntas em um balanço precário a uma altura vertiginosa, e Danni, que lutou tanto, é eliminada antes de Sarah. Mesmo Georgina, que tinha uma vantagem sobre Gigi no teste de altura, tem que recomeçar a competição com Gigi após a eliminação de Danni. Isso também é "errado".

No final, Gigi vence, e Georgina perde o equilíbrio. O potencial Casanova do acampamento é assim o primeiro finalista da temporada única com uma chance de usar a lendária coroa. A equipe de estrategistas ainda tem tempo para afiar suas habilidades. Alguém pode, por favor, esclarecer as regras turvas desse pesadelo da selva!

