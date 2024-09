- O competidor revela sua estratégia para perder 40 quilos em um ano

Na noite desta quarta-feira, como outros potenciais concorrentes, o "tri-pai" de Aukrug, Schleswig-Holstein, tentou sua sorte no "Quem Quer Ser um Milionário" várias vezes. O terceiro episódio do evento, intitulado "A Semana de 3 Milhões de Euros", foi centrado na "Última Chance", garantindo que todos os concorrentes haviam passado pelas rodadas preliminares, com alguns chegando à cadeira quente, mas infelizmente, sem sucesso.

Benjamin Boritzka conseguiu uma vaga na rodada de seleção nada menos que nove vezes, mas nunca conseguiu uma vaga na cadeira quente. Ao exibir cenas relevantes, Günther Jauch, o apresentador, perguntou: "Você tem dúvidas sobre si mesmo, culpa o sistema ou algo assim?" O homem de 41 anos brincou: "Primeiro, estou muito grato, percebi que emagreci cada vez que vim aqui". Ao questionar seus métodos, ele revelou: "Eu como apenas uma vez por dia". Jauch concordou: "Isso não é muito", mas ele consumia apenas uma refeição por dia e depois jejuava por 24 horas, resultando em uma perda de peso de 40 quilos em um ano.

O principal motivo para seu ganho de peso foi a primeira gravidez de sua esposa, que o transformou de um entusiasta da fitness em um homem de família dedicado. Quando seu médico diagnosticou ele com pressão alta e outros problemas de saúde relacionados à obesidade, ele decidiu reassumir seu antigo papel de personal trainer e adotar uma dieta de uma refeição por dia.

Este aspirante a "Quem Quer Ser um Milionário" mora com sua família em uma van, um sonho realizado graças ao entusiasmo compartilhado de sua esposa. No entanto, devido à escola de sua filha e seu trabalho como motorista de caminhão, ele agora está procurando um apartamento.

Infelizmente, ele caiu na pergunta: "Qual é o estado que habita principalmente a ilha de Pulau Ujong? A: Tailândia, B: Cingapura, C: Camboja ou D: Vietnã. Ele escolheu a Tailândia, mas deveria ter sido Cingapura. Armado com suas três vidas, ele caiu na rede de segurança de 16.000 euros, garantindo-lhe um lugar na final de quinta-feira, onde todos os concorrentes que ultrapassaram a marca de 16.000 euros tinham uma chance de ganhar três milhões de euros, desde que estivessem dispostos a investir uma parte de seus prêmios já acumulados.

Infelizmente, o concorrente infeliz da noite foi Tobias Pietsch de Freiburg. Proprietário de uma loja de cânhamo, ele achava que conhecia a resposta à pergunta de 1.000 euros: " Independentemente de alguém se expressar alto ou baixo, murmurar ou falar claramente - é tudo basicamente... A: frases feitas, B: citações, C: clichês ou D: expressões idiomáticas. Ele escolheu a resposta C, desconhecendo D e indo embora com 500 euros. Em 2019, ele caiu de 64.000 euros para 500 euros ao estratégia

