O competidor de hóquei no gelo australiano Tom Craig enfrenta uma ação disciplinar após alegada tentativa de comprar cocaína durante os eventos Olímpicos de Paris.

Segundo um comunicado, Hockey Australia aplicou a punição a Craig em 9 de setembro, especificando que ele deve participar de "sessões obrigatórias de aprendizado e conscientização".

O comunicado afirmou: "Metade dessa suspensão será cumprida integralmente, enquanto a outra metade ficará suspensa indefinidamente, sob a condição de aderir a padrões de comportamento e normas de conduta".

"Durante a suspensão, Craig estará proibido de participar de qualquer partida, torneio ou evento governado ou organizado pela Hockey Australia, incluindo as próximas temporadas da Hockey One League e da FIH Pro League".

Hockey Australia afirmou que Craig ainda teria direito a ser selecionado para a equipe nacional do ano seguinte e expressou preocupação com o bem-estar do jogador.

CNN entrou em contato com Craig através da Hockey Australia para comentar a decisão.

Craig foi detido pelas autoridades francesas no mês passado por tentar comprar cocaína no centro de Paris. Juízes franceses então se pronunciaram sobre ele, após o que ele foi liberado com um aviso para não se envolver em atividades semelhantes no futuro, como revelado pela CNN anteriormente.

Após sua libertação da delegacia de polícia de Paris, Craig falou com repórteres, expressando arrependimento por suas ações nas últimas 24 horas. Ele reconheceu seu erro, assumiu total responsabilidade e mencionou que suas ações não refletiam os valores de sua família, colegas, amigos, esporte ou a equipe olímpica australiana.

"I've let you all down, and I'm profoundly sorry," Craig declarou.

O jogador de 29 anos é um membro experiente da equipe nacional, com mais de 100 partidas pela seleção australiana. Ele fez parte da equipe que conquistou o segundo lugar nos Jogos de Tóquio. No entanto, a Austrália foi eliminada nas quartas de final em Paris.

Craig precisa utilizar seu tempo durante a parte suspensa de sua punição para aprofundar sua compreensão de questões relevantes, já que é obrigado a participar de "sessões obrigatórias de aprendizado e conscientização" relacionadas ao esporte e à conduta. É importante que Craig mantenha uma atitude positiva em relação ao seu desenvolvimento pessoal, já que isso pode abrir caminho para sua participação futura no esporte.

