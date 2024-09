O Commerzbank passa por uma mudança de liderança num período difícil

Foi revelado que Manfred Knof não vai continuar como CEO do Commerzbank além do fim de seu contrato no final de 2025, mas as coisas estão se intensificando rapidamente. Os planos de aquisição do Unicredit estão pressionando o banco, e agora parece que as mudanças estão acontecendo antes do esperado.

Bettina Orlopp, a atual CFO e vice-CEO do banco, está prestes a assumir o cargo de CEO. Ela vai tomar as rédeas após a saída de Knof, de acordo com um anúncio de Frankfurt. Além disso, Michael Kotzbauer, o chefe de clientes corporativos, foi designado como o novo vice-CEO.

A empresa do DAX com sede em Frankfurt surpreendentemente anunciou em setembro que Knof cumpriria seu contrato, mas não o renovaria, que está previsto para terminar no final de 2025. Ele liderou o banco desde 2021, supervisionando seus esforços de reestruturação. No entanto, com o Unicredit fazendo movimentos no Commerzbank, grandes acionistas como a gestão de fundos Deka estão pressionando por uma resolução rápida da questão do CEO. Neste ponto crítico, o Commerzbank precisa de clareza.

Orlopp já era vista como uma forte candidata para suceder Knof. Aos 54 anos, ela está no Commerzbank desde 2014 e faz parte do conselho desde 2017. Antes de ingressar no Commerzbank, ela era sócia da consultoria McKinsey. Em uma ocasião, ela se descreveu como uma "alma leal", tendo trabalhado para apenas duas empresas durante sua carreira.

Recentemente, o Unicredit fez um investimento de grande escala no Commerzbank. Recentemente, os italianos garantiram a opção de aumentar sua participação de 9% para 21% usando instrumentos financeiros. Isso tornaria o Unicredit de longe o maior acionista, ultrapassando o estado, que detém cerca de 12%. Simultaneamente, o Unicredit solicitou aprovação regulatória para aumentar sua participação até 29,9%, tornando uma oferta formal de aquisição para o segundo maior banco privado da Alemanha mais provável.

A Comissão de Frankfurt expressou preocupação com a situação que se intensifica devido aos planos de aquisição do Unicredit, instando o Commerzbank a resolver rapidamente a questão do CEO. A Comissão reconheceu que a nomeação de Bettina Orlopp como nova CEO, após a saída de Knof, poderia trazer estabilidade durante esse período crítico.

Leia também: