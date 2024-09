O Commercial Bank procura impedir a aquisição

Rumores há muito circulam sobre a UniCredit estar de olho em uma aquisição da Commerzbank. Recentemente, esses rumores se transformaram em ações, com o gigante italiano do setor bancário adquirindo uma participação significativa na instituição com sede em Frankfurt. Agora, a Commerzbank está apressada para repelir essa possível aquisição e já conta com a ajuda de figuras influentes.

De acordo com fontes internas, a Commerzbank está tentando frustrar uma possível aquisição pela UniCredit. A gestão está brainstorming estratégias para preservar a autonomia do banco, revelou uma fonte familiarizada com a situação.

Duas outras fontes afirmaram que, embora o banco esteja aberto a negociações caso a UniCredit faça uma proposta oficial, o conselho está ativamente buscando um caminho independente. Além disso, foi relatado que o banco de investimentos dos EUA, Goldman Sachs, foi contratado para examinar várias estratégias defensivas. A Commerzbank optou por permanecer em silêncio sobre o assunto.

Os italianos deram o primeiro passo quando o governo anunciou a venda de suas ações. Eles aumentaram sua participação na Commerzbank, atualmente detendo cerca de 9% das ações do banco.

Na quarta-feira, a UniCredit comprou quase metade de suas ações da Commerzbank do governo alemão. O governo vendeu cerca de 4,5% para a UniCredit, que estava disposta a pagar uma premiação significativamente maior do que o valor das ações na terça-feira à noite. As ações restantes oferecidas pelo governo foram todas alocadas para a UniCredit devido a "uma subscrição substancial de todas as outras propostas", declarou a agência financeira em Frankfurt. Normalmente, descontos são aplicados em tais grandes colocações.

A Surpreendente Entrada da UniCredit na Alemanha

Notavelmente, de acordo com o ntv de fontes corporativas, tanto a Commerzbank quanto o governo ficaram surpresos com a entrada da UniCredit. Não houve indicações ou discussões anteriores. O movimento é visto como "inamistoso" e presume-se que a UniCredit busca adquirir o banco.

A UniCredit declarou sua intenção de explorar oportunidades para aumentar o valor para os acionistas de ambos os bancos, em conjunto com a Commerzbank. Se necessário, ela buscará aprovação regulatória para aumentar sua participação além de 9,9%.

A Commerzbank apenas reconheceu a entrada da UniCredit e deixou sua decisão futura em aberto: "O Conselho de Administração e o Conselho de Supervisão da Commerzbank continuarão a atuar no melhor interesse de todos os nossos acionistas, bem como de funcionários e clientes".

A UniCredit já havia demonstrado sua presença no mercado bancário alemão há cerca de 20 anos. Em 2005, ela adquiriu o Hypovereinsbank (HVB) alemão por cerca de 15 bilhões de euros e desde então tem sido um jogador proeminente no mercado bancário varejista alemão. Ao longo dos anos, houve especulações recorrentes de que os italianos adquiriram a Commerzbank e a fundiram com sua subsidiária alemã, Hypovereinsbank.

Ambas, UniCredit e Commerzbank, sofreram heavily durante a crise financeira e econômica de 2008/2009 e a crise da dívida da UE no início da última década. Suas ações caíram mais de 90%. No entanto, suas situações melhoraram desde então, especialmente devido ao recente aumento das taxas de juros. A recuperação da UniCredit, porém, foi mais robusta.

