- O Comissário Hecke sente-se confortável no entorno francês.

Atriz Christina Hoffmann (45) interpreta a detetive da TV Judith Moln no Sarre e na região de fronteira com a França - e se sente em casa no país vizinho, embora não consiga apontar exatamente por quê. "França e Alemanha estão entrelaçadas para mim. Tenho uma forte afeição por esse país também. Não consigo racionalizar essa afeição", disse a atriz à Deutsche Presse-Agentur.

Ela é fluente em francês, mas ainda assim se sente em casa na França a cada visita. "É como se eu estivesse em casa de novo", declarou Hoffmann. "E não é por causa de um lugar específico ou da culinária. É uma emoção". No entanto, Hoffmann também admira o Sarre e seu povo. "O ambiente acolhedor e animado, a abordagem: 'Sente-se, junte-se - compartilhe sua história'. Sem barreiras".

Christina Hoffmann estará de volta em seu papel como Judith Moln, ao lado do comissário Freddy Breier (Robin Sondermann) e do ex-investigador Markus Zerner (Rudolf Kowalski), no oitavo caso da série de crimes "In Truth" no dia 31 de agosto na ZDF (20:15), com o episódio "Entre a Lei e a Justiça" já disponível para streaming.

