O comissário da NHL diz que Mitchell Miller, contratado pelos Bruins e envolvido num escândalo de bullying, não é elegível para jogar na liga

"Ele não vai entrar na NHL, não é elegível nesta altura para entrar na NHL. Não posso dizer-vos que ele alguma vez será elegível para entrar na NHL", disse Bettman, falando na NHL Global Series em Tampere, Finlândia.

Os Bruins anunciaram na sexta-feira que assinaram com Miller, 20, um contrato de nível básico, dois anos depois que o Arizona Coyotes renunciou aos seus direitos sobre o jogador após um relatório no Arizona Republic que revelou que Miller intimidou um colega negro com deficiência quando ele estava no ensino médio em 2016.

Miller e outro adolescente foram acusados de enganar Isaiah Meyers-Crothers para que comesse doces que tinham sido colocados num urinol e de o agredir fisicamente. Miller e outro adolescente admitiram o bullying num tribunal juvenil de Ohio e foram condenados a serviço comunitário, de acordo com a República.

"Pelo que sei, e ouvi através dos media, o que ele fez quando tinha 14 anos é repreensível, inaceitável", disse Bettman no sábado. "Antes de os Bruins tomarem a decisão de o contratar, não fomos consultados."

Os Bruins disseram na sexta-feira que Miller seria designado para o Providence Bruins da American Hockey League, uma liga profissional que não faz parte da NHL, mas serve como uma liga de desenvolvimento para os prospectos da NHL. Juntamente com o anúncio, a equipa forneceu uma declaração de Miller, na qual este dizia que lamentava "profundamente" o incidente e que "pedia desculpa ao indivíduo".

Quando lhe perguntaram o que pensava sobre a contratação de Miller, Bettman disse: "Se, de facto, a dada altura eles (Bruins) acharem que querem que ele jogue na NHL, e não tenho a certeza de que estejam perto disso, vamos ter de o autorizar e à sua elegibilidade, e isso será baseado em toda a informação que obtivermos em primeira mão nessa altura."

"Eles eram livres de o contratar para jogar noutro lado, isso é assunto de outra liga, mas ninguém deve pensar que nesta altura ele é ou pode vir a ser elegível para a NHL. E os Bruins entendem isso agora", acrescentou o comissário.

O presidente dos Bruins, Cam Neely, disse anteriormente num comunicado que, antes de assinar com Miller, os grupos de Operações de Hóquei e Relações Comunitárias da equipa "passaram algum tempo com ele nas últimas semanas" e, durante esse tempo, Miller foi "responsável pelo seu comportamento inaceitável e demonstrou o seu empenho em trabalhar com várias organizações e profissionais para melhorar a sua educação e usar o seu erro como um momento de aprendizagem para os outros".

Miller jogou em 60 jogos na última temporada pelo Tri-City Storm da United States Hockey League. Foi nomeado Jogador do Ano e Defensor do Ano da USHL, depois de estabelecer os recordes da liga em termos de golos e assistências numa época por um defensor.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com