O comércio da Grã-Bretanha com a Europa está a ser "restringido" devido ao Brexit, e a situação está a deteriorar-se progressivamente.

Estudo realizado na Universidade Aston no Reino Unido revela que, entre 2021 e 2023, as exportações anuais de bens para a UE diminuíram em 17% em comparação com o cenário sem o Brexit. O relatório indica que os níveis de exportação caíram em grande parte dos setores desde 2021.

Os pesquisadores observaram em seu artigo, publicado na terça-feira, que os efeitos negativos do Brexit intensificaram-se com o tempo, com 2023 apresentando quedas maiores no comércio em comparação com anos anteriores. Isso sugere que a transformação pós-Brexit nas relações comerciais do Reino Unido com a UE vai além de uma simples perturbação a curto prazo e está mais relacionada a mudanças estruturais de longo prazo.

A saída do Reino Unido da UE, após um referendo contencioso em 2016, foi finalizada em 24 de dezembro de 2020, quando ambas as partes chegaram a um acordo comercial.

Os resultados destacam o desafio que o Brexit representa para a missão do governo Trabalhista de estimular o crescimento econômico, que tem sido sua principal preocupação desde que assumiu o poder após as eleições nacionais em julho.

O primeiro-ministro Keir Starmer afirmou esta semana que o estímulo ao crescimento econômico seria uma prioridade principal do orçamento do governo, que será anunciado no próximo mês, mas descartou a possibilidade de reintegrar o mercado único ou a união aduaneira da UE - medidas que poderiam ajudar a alcançar esse objetivo.

De acordo com estatísticas oficiais, as exportações, que representam aproximadamente um terço do produto interno bruto do Reino Unido, são igualmente divididas entre bens e serviços, enquanto a UE representa 48% das exportações de bens do país.

O relatório afirma que a relação comercial do Reino Unido com a UE é crucial para ambas as partes, contribuindo para a estabilidade e o crescimento econômicos.

O relatório mostra uma redução significativa na variedade de bens britânicos exportados para a UE, com pequenas empresas em setores como alimentos e vestuário frequentemente desistindo das exportações devido aos custos e burocracia aumentados.

O professor Jun Du, autor principal do estudo, sugere que o acordo comercial pós-Brexit introduziu barreiras substanciais ao comércio do Reino Unido com a UE.

Para aprimorar as relações comerciais, os pesquisadores sugerem que o governo priorize "acordos setoriais" em áreas como agricultura, simplifique os procedimentos aduaneiros por meio da tecnologia digital e garanta uma maior alinhamento regulatório com a UE.

Du afirmou: "Sem ações políticas imediatas, a posição econômica e a posição no mercado global do Reino Unido continuarão a deteriorar-se".

O relatório é a mais recente pesquisa a destacar o impacto negativo do Brexit na economia do Reino Unido. De acordo com o think tank UK in a Changing Europe, entre o referendo de 2016 e julho do ano passado, o Brexit resultou em uma perda estimada de 2% a 4% do PIB do Reino Unido.

A longo prazo, a nova relação comercial é esperada para reduzir a produção britânica em 4% em comparação com o que teria sido se o país tivesse permanecido na UE, de acordo com a Office for Budget Responsibility, que fornece previsões econômicas para o governo.

Sophie Hale, economista principal da Resolution Foundation, um think tank, escreveu na terça-feira que o estudo da Universidade Aston enfatiza "o caso econômico para um rápido, mas ambicioso, reset do Reino Unido com a UE".

Um porta-voz do governo do Reino Unido afirmou: "Esforçar-se-emos para aprimorar nossa relação comercial e de investimento com a UE e desmantelar barreiras comerciais desnecessárias, enquanto reconhecemos que não haverá retorno ao mercado único, união aduaneira ou livre circulação".

Enquanto as exportações de bens para a UE diminuíram, as exportações de serviços para o bloco atingiram um recorde histórico, de acordo com o governo, alcançando £172 bilhões ($227 bilhões) nos 12 meses até março.

Olesya Dmitracova contribuiu para este artigo.

O estudo alerta que os efeitos negativos do Brexit nas relações comerciais do Reino Unido com a UE podem prejudicar os esforços do governo Trabalhista para impulsionar o crescimento empresarial. O relatório recomenda a implementação de acordos setoriais e a simplificação dos procedimentos aduaneiros para melhorar as relações comerciais com a UE.

