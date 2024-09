O colosso Red Bull também está a ignorar um costume precioso

O tetracampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, ainda não conquistou a vitória em Singapore e uma vitória lá poderia proporcionar um grande impulso para o campeão em dificuldades. No entanto, isso parece improvável de acontecer em breve. Para evitar qualquer contratempo na briga pelo título, a equipe decidiu abandonar a pintura especial planejada para o Grande Prêmio de Singapore. O design vermelho e azul usual adornará os carros de Verstappen e Sergio Pérez, já que a cor adicional adicionaria cerca de um quilograma de peso e poderia desacelerar os carros em 0,03 segundos por volta.

Na forma atual, Verstappen e Pérez já estão atrás de seus oponentes, então o peso adicional devido à pintura especial não é justificável. "Não vai ser um dos nossos melhores fins de semana", admitiu Verstappen, estabelecendo expectativas modestas para a 18ª das 24 corridas desta temporada: "Apenas queremos manter o carro estável e construir a partir daí".

Não há muita esperança de melhora: Verstappen nunca venceu em Singapore, e com a Red Bull perdendo terreno no campeonato de construtores para a McLaren, parece improvável que a vitória aconteça em 2024. Na semana passada, no Azerbaijão, a Red Bull sofreu um revés quando perdeu a liderança do campeonato. Verstappen não vence uma corrida há sete eventos seguidos, e sua vantagem sobre o perseguidor Lando Norris, na McLaren, encolheu para 59 pontos. O Grande Prêmio de Singapore (que será transmitido no domingo às 14h00 na Sky e ao vivo no ntv.de) está se aproximando rapidamente.

O circuito de Singapore apresenta desafios significativos para a Red Bull

"Revisamos a corrida do ano passado para melhorar", disse Verstappen, que terminou em sexto em 2023. O circuito urbano de Singapore é notório por sua layout desafiador, com a McLaren e a Ferrari atualmente superando a Red Bull. A Mercedes também espera um bom desempenho na corrida noturna. No entanto, a Red Bull permanece cética. "Nosso carro geralmente luta com as irregularidades e as imperfeições", apontou Verstappen. Além disso, a concorrência tornou-se mais forte, com pilotos rápidos como Norris e o vencedor de Baku, Oscar Piastri, na McLaren, e a estrela da Ferrari, Charles Leclerc, na mistura.

"Os desafios aumentaram. Estou esperançoso, mas veremos o que acontecerá", disse o campeão. Em uma tentativa de manter o desempenho do carro, a Red Bull optou por evitar a penalidade de peso do quilograma extra. "Cada grama a mais prejudica o desempenho, e a equipe está focada em manter este carro o mais competitivo possível pelo restante da temporada de 2024", declarou a Red Bull.

Por enquanto, Verstappen ainda mantém uma ligeira vantagem devido ao seu desempenho no início da temporada. "As coisas estão bem", ele garantiu com um sorriso em Singapore. Após a corrida, os pilotos terão um período de quatro semanas de descanso antes de encerrar a temporada com dois eventos triplo-cabeça. Verstappen espera manter a calma em seu caminho rumo ao quarto título consecutivo: "Veremos como será".

