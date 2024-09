- O colapso do guindaste na barreira do vale deixa a quantidade de feridos incerta.

Uma grua de construção adiantou-se e tombou do seu local de trabalho em uma ponte, direto para as águas de uma barragem na região da Turíngia. Segundo os relatórios da polícia, a grua encontra-se atualmente meio submersa na água. O número de vítimas ainda não foi divulgado, assim como a causa deste acidente. No momento, estão tentando endireitar a grua e colocá-la de volta no lugar.

Este canteiro de obras fica em uma ponte sobre a B90, que cruza a barragem de Bleilochtalsperre, perto de Bad Lobenstein (distrito de Saale-Orla). O incidente foi relatado às autoridades às 11h40.

As autoridades ainda não têm certeza sobre o número de vítimas devido ao incidente com a grua no local, assim como a causa exata deste infeliz acidente. Apesar da grua estar submersa na água da barragem, esforços estão sendo feitos para recuperá-la e estabilizá-la.

