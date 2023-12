O clássico entre Real Betis e Sevilha termina com um dia de atraso e sem adeptos depois de um jogador ter sido atingido por um projétil

O jogo começou no sábado no Estádio Benito Villamarín do Betis, mas foi abandonado com o resultado empatado a 1-1 depois de Joan Jordán, médio do Sevilha, ter sido atingido na cabeça por um poste atirado por um espetador.

Os meios de comunicação social espanhóis noticiaram que a polícia estava a inspecionar a zona das bancadas de onde o projétil teria saído.

Jordán foi hospitalizado e diagnosticado com um "traumatismo crânio-encefálico", informou o Sevilha, e não pôde participar no jogo quando este foi reiniciado no domingo devido a "aconselhamento médico".

O Sevilha expressou seu "desacordo absoluto" com a decisão da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) de reiniciar a partida na ausência de Jordán.

Apesar dos protestos do Sevilla, a partida foi realizada e o Betis se classificou para as quartas de final da Copa do Rei graças ao gol de Sergio Canales aos 73 minutos do segundo tempo.

LEIA: Manchester City dá grande passo para defender o título da Premier League inglesa após vencer o Chelsea

O técnico do Sevilla, Julen Lopetegui, que confirmou que a lesão na cabeça de Jordán causou pressão alta e tontura, condenou a reação dos jogadores do Betis após o incidente.

O médio mexicano do Betis, Andrés Guardado, foi visto aparentemente a gozar com o incidente enquanto os jogadores saíam do campo no domingo, atirando uma garrafa à cabeça e caindo no chão enquanto vários colegas de equipa se riam à sua volta.

No entanto, numa publicação no Instagram, Guardado negou que fosse essa a sua intenção: "Em nenhum momento estou a gozar com o incidente que Jordán sofreu... que é algo que nunca deveria acontecer num campo de futebol e é lamentável e embaraçoso! ... Acreditem que se eu soubesse que o Jordán era realmente mau, nunca o faria!"

Mas Guardado pareceu questionar a gravidade do incidente no mesmo post, dizendo: "... o que eu não concordo é com tudo o que aconteceu depois no campo que eu vivi em primeira mão, onde todos nós nos conhecemos no mundo do futebol e eu sei que mais cedo ou mais tarde vai sair o que realmente aconteceu!"

Vários jogadores do Betis também insinuaram que Jordán tinha exagerado para tentar que o jogo fosse suspenso.

Lopetegui disse que era "lamentável que colegas profissionais" fossem "capazes de colocar o foco [do incidente] noutras coisas".

"Ou se condena ou não se condena", disse Lopetegui aos jornalistas após o jogo. "Irrita-me, desculpem, que Joan Jordán não esteja em campo quando não colocou a cabeça no incidente nem suspendeu o jogo.

"Ele estava tonto, teve um traumatismo craniano. O jogador lesionado é a vítima. Como é que eles jogaram [o jogo] hoje quando havia outras opções?"

O Derby de Sevilha, ou El Gran Derbi, é amplamente considerado uma das rivalidades mais amargas do futebol. Num incidente anterior, em 2007, o então treinador do Sevilha, Juande Ramos, foi derrubado por uma garrafa atirada das bancadas.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com