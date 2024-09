O ciclismo suporta a perda de outro jovem promissor num curto espaço.

Hoje é um dia sombrio para a comunidade ciclista dos Países Baixos. Estamos de luto pela perda de Bas van Belle, um talentoso ciclista afiliado à Wielerploeg Groot Amsterdam, que nos deixou aos 24 anos. A União Ciclística dos Países Baixos (KNWU) anunciou a notícia em seu site oficial, mas infelizmente, a causa de sua morte prematura ainda não está clara.

A KNWU expressou suas condolências em um comunicado, dizendo: "Lamentamos a perda de Bas van Belle. Sua partida deixa um vazio significativo no mundo do ciclismo. Nossos pensamentos estão com sua família, especialmente seus pais e irmãos Lisa e Loe, seus amigos e todos que o conheceram pessoalmente. Lembrá-lo-emos como uma pessoa carinhosa e simpática, além de suas habilidades impressionantes no ciclismo". Um livro de condolências também foi aberto online.

Visma: "Sentimentos de Luto e Simpatia"

Bas já correu pela equipe continental luxemburguesa Leopard Pro Cycling em 2019 e 2020, e depois voltou para a Wielerploeg Groot Amsterdam, em sua cidade natal de Amsterdam, onde obteve vários resultados notáveis. Em 2023, ficou em terceiro lugar no Tour de Okinawa, no Japão, terceiro em uma etapa da Course Cycliste de Solidarnosc, na Polônia, e quinto no NK para corredores elite sem contrato. Sua última competição foi há apenas uma semana, na Ronde van Midden-Brabant, onde ficou em 65º lugar.

A Visma Lease a Bike, equipe do irmão mais novo de Bas, Loe van Belle, expressou seus sentimentos de simpatia para Loe e sua família: "Estamos devastados com a morte repentina de Bas", disseram eles. "Nossos pensamentos estão com você e sua família nestes momentos difíceis. Esperamos lhe dar força e resiliência para os dias que virão, e nossas mais profundas condolências são estendidas à família inteira de Bas e seus amigos".

Antes disso, foi relatado que a ciclista de 18 anos Muriel Furrer morreu após um acidente trágico nos Campeonatos do Mundo, em Zurique. Ela sofreu ferimentos graves após uma queda na quinta-feira e acabou falecendo no dia seguinte.

A comunidade ciclista mundial também lamenta a morte de Bas van Belle, já que o esporte costuma unir pessoas além das fronteiras. Seu talento e paixão pelo ciclismo deixaram uma marca indelével no esporte, inspirando muitos jovens corredores.

