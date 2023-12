Destaques da história

O chefe da F1, Chase Carey, está "entusiasmado" com o plano do GP de Copenhaga

Plano do GP de Copenhaga recebe o apoio do chefe da F1

A Dinamarca nunca acolheu uma corrida de F1

É isso que um consórcio dinamarquês espera depois de ter recebido um entusiasmado aplauso do chefe da Fórmula 1, Chase Carey, para a sua proposta de organizar um Grande Prémio de Copenhaga.

Carey, que fez uma visita à capital dinamarquesa na quarta-feira, disse estar "entusiasmado" com a perspetiva.

"Estamos entusiasmados com a oportunidade de explorar uma potencial corrida aqui na Dinamarca... Penso que Copenhaga representa o tipo de local que pensamos que pode realmente proporcionar uma grande plataforma", disse Carey aos jornalistas em Copenhaga, segundo a Reuters.

"A Escandinávia tem sido uma grande parte do nosso desporto e ter pilotos locais é sempre uma vantagem", acrescentou Carey.

Kevin Magnussen, que pilota para a equipa Haas F1, é atualmente o único piloto dinamarquês na F1, mas a Escandinávia e a região em geral produziram alguns grandes nomes da F1.

O sueco Ronnie Peterson ganhou 10 Grandes Prémios durante a década de 1970 e a vizinha Finlândia produziu três campeões mundiais - Keke Rosberg, Mika Hakkinen e o atual piloto da Ferrari Kimi Raikkonen.

O consórcio por detrás da iniciativa é liderado pelo político dinamarquês Helge Sander e por Lars Seier Christensen, cofundador e antigo diretor executivo da plataforma de comércio online Saxo Bank.

"Os chefes da F1 não vêem apenas Copenhaga, mas toda a Escandinávia, que é um mercado potencial para eles", disse Christensen numa conferência de imprensa antes da visita de Carey.

A Dinamarca nunca recebeu uma corrida de F1 e a Escandinávia não faz parte do calendário desde 1978, quando o circuito de Anderstorp recebeu o sexto e último Grande Prémio da Suécia.

Carey e os proprietários da F1, a Liberty Media, têm estado empenhados em expandir o alcance do desporto desde que tomaram o lugar do antigo líder da F1, Bernie Ecclestone, implementando uma nova estratégia de marketing que incluiu a revelação de um novo logótipo no final da época de 2017.

A próxima época, que começa a 25 de março em Melbourne, contará com um recorde de 21 grandes prémios, com o regresso das corridas à Alemanha e também a França, que acolherá o seu primeiro grande prémio desde 2008.

Fonte: edition.cnn.com