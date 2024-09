O chanceler austríaco estima uma quantia financeira substancial para os esforços de restauração

Sobre os danos causados pelas enchentes na Áustria, o chanceler Karl Nehammer inicialmente destinou 300 milhões de euros. Este dinheiro do fundo de desastres pode ser aumentado, como sugerido pelo chanceler austríaco. Indivíduos que sofreram perdas de propriedade devido ao desastre natural também podem solicitar ajuda financeira deste fundo. O alcance dos danos causados pelo período prolongado de chuva intensa no leste da Áustria ainda é incerto.

16:08: Quebra de Barragem: Residentes Advertidos para Evacuar ImediatamenteEm Paczkow, uma cidade no sudoeste da Polônia, o prefeito anunciou a evacuação imediata de distritos de menor altitude devido a uma quebra de barragem em um reservatório. Artur Rolka, o prefeito, alertou que a situação pode piorar ainda mais em uma postagem nas redes sociais. Ele pediu que os residentes que precisavam ser evacuados se apresentassem e pediu those whose homes and apartments were yet to be affected to leave and relocate to secure locations within the city. The mandatory evacuation followed after a voluntary request went unheeded, as reported on Polish television. The affected reservoir is situated above Paczkow on the Glatzer Neiße, a tributary of the Oder.

15:54: Habeck Pede Maiores Esforços de Proteção ClimáticaO vice-chanceler Robert Habeck enfatizou a necessidade de um maior empenho na proteção climática após testemunhar o desastre das enchentes em vários países europeus. Ele enfatizou a necessidade de uma rápida expansão de energias renováveis, transição energética e produção industrial amiga do clima, como relatado pelo grupo de mídia Funke. Habeck considera enchentes frequentes e desastres como o da Validade do Ahr deste ano como consequências da crise climática. Portanto, Habeck destaca a importância de nossos esforços para combater a crise climática. Embora eventos climáticos extremos não possam ser prevenidos no momento, medidas preventivas são igualmente importantes. Barragens fortes, sistemas de retenção e espaço adicional para rios são necessários para proteger melhor as pessoas.

15:36: Aumento do Número de Mortes por EnchentesO número de mortes devido às enchentes em vários países europeus subiu para pelo menos 15. A Áustria (três mortes), a República Checa (uma morte), a Polônia (cinco mortes) e a Romênia (seis mortes) são particularmente afetadas.

15:21: Polônia Declara Estado de Emergência para Regiões Afetadas por EnchentesA Polônia declarou estado de emergência nas áreas atingidas por enchentes. O governo polonês passou uma ordem de emergência em uma reunião. Este estado de emergência é válido por 30 dias em partes dos voivodatos de Baixa Silésia, Silésia e Opole. Isso concede às autoridades poderes adicionais para emitir ordens, uma vez que algumas liberdades civis e direitos são temporariamente restritos. Isso permite às autoridades ordenar a evacuação de locais, áreas ou instalações específicas. Eles também podem proibir cidadãos de estar em determinados locais.

14:59: "Mais Frequentes e Intensas": Especialista Explica as Causas de Chuva ExtremaAs enchentes severas na Áustria, Polônia, República Checa e Romênia deixaram cenas devastadoras para trás. No entanto, por que eventos de chuva extrema e o risco de enchentes estão se tornando mais frequentes? A ntv pergunta ao especialista em água Georg Johann.

14:34: Ferrovias Federais Austrianas Estendem Aviso de Viagem até Quinta-FeiraDevido às condições climáticas extremas em uma parte significativa da Áustria, as Ferrovias Federais Austrianas (ÖBB) estenderam o aviso de viagem emitido em 13 de setembro de 2024 até 19 de setembro de 2024. As ÖBB pedem a todos os passageiros que adihem qualquer viagem desnecessária durante esse período para uma data posterior. Os bilhetes já emitidos permanecem válidos até 22 de setembro.

14:19: Aumento do Número de Mortes por Enchentes na Europa para 11O número de mortes devido às enchentes em partes da Áustria, Polônia, Romênia e República Checa subiu para pelo menos 11. Dois indivíduos a mais morreram na Áustria, de acordo com relatórios policiais. Na República Checa, uma pessoa afogou-se no rio Krasovka na região oriental de Morávia-Silésia, de acordo com o presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. Até agora, oito mortes haviam sido relatadas nos quatro países. As autoridades checas também relatam pelo menos sete pessoas desaparecidas.

14:04: Governo Alemão Oferece Ajuda a Europeus Afetados por EnchentesO governo alemão está fornecendo apoio às pessoas afetadas por enchentes em vários países europeus. A porta-voz adjunta do governo alemão, Christiane Hoffmann, afirmou que as pessoas em países vizinhos, parceiros europeus e alemães devem saber que eles estão de olho na situação e estão prontos para estender sua assistência. A devastação na Áustria, República Checa, Polônia e Romênia é frequentemente catastrófica. Hoffmann acrescentou: "Estamos horrorizados com as imagens e chocados com as notícias de mortes e pessoas desaparecidas. Em nome do governo alemão, expressamos nossas condolências e solidariedade a todos os afetados."

13:43: Orbán Adia Obrigações Internacionais Devido às EnchentesO primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán adiou todas as suas obrigações internacionais devido às enchentes em seu país. Orbán escreveu em uma postagem online que havia adiado todas as suas obrigações internacionais devido às condições climáticas extremas e às enchentes em andamento na Hungria. Ele não forneceu mais detalhes. Orbán estava previsto para participar de um debate sobre o programa da presidência de seis meses do Conselho da UE na Europa. O controverso político de direita populista costuma enfrentar críticas duras do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

13:12 Ostrava Subaquática: Falhas na Barragem na Terceira Cidade do Rep. TchecaApós ameaças de enchentes severas, as evacuações foram ampliadas em Ostrava, a terceira maior cidade do Rep. Tcheco. Segundo o Ministro do Meio Ambiente Petr Hladik após uma reunião de emergência, "Há claramente falhas na barragem em vários distritos". Residentes foram evacuados parcialmente usando balsas. Segundo estimativas, cerca de 100 metros cúbicos de água por segundo estão passando pelas falhas. Tentativas estão sendo feitas para preencher as lacunas com pedras. Ostrava, lar de aproximadamente 285.000 habitantes, está localizada na confluência de vários rios, incluindo o Oder e o Opava. A cidade fica a cerca de 280 quilômetros a leste de Praga. Os serviços de trem para Ostrava e além, para a Polônia, permanecem totalmente interrompidos. Uma usina teve que ser desligada. Bohumin próximo sofreu falhas de energia e rede móvel devido às enchentes. Falhas no fornecimento de água foram relatadas em vários locais.

12:33 Recorde de Chuva: 450 Litros por Metro Quadrado em Cidade TchecaA chuva da depressão "Anett" é extraordinária: Desde sexta-feira, 450 litros de chuva por metro quadrado caíram em Serec, Rep. Tcheca, perto da fronteira com a Polônia. Este é o maior registro de chuva nos últimos dias, segundo o especialista em clima da ntv.de, Oliver Scheel. Em Alemanha, Ruhpolding/Berchtesgadener Land lidera com 320 litros em quatro dias. Na Áustria, 364 litros caíram na área em torno de St. Pölten e 369 litros em Lilienfeld. Em Viena, foram medidos 279 litros antes que as estações de medição falhassem, deixando os valores exatos temporariamente indisponíveis. Na Polônia, a maior quantidade de chuva caiu em Katowice, com 200 litros.

12:25 Romênia: Inundações Matam Seis em Região dos CárpatosChuva pesada e enchentes deixaram pelo menos seis mortos na região dos Cárpatos, na Romênia. As regiões de Galati, Vaslui e Iasi, no leste da Romênia, foram particularmente afetadas. Cerca de 300 pessoas tiveram que ser resgatadas e cerca de 6.000 casas agrícolas foram inundadas. As vítimas eram principalmente idosos, incluindo duas mulheres com 96 e 86 anos. O nível máximo de alerta de enchente permanecerá em vigor até o meio-dia. Vilas remotas são predominantemente afetadas, com pessoas procurando refúgio em telhados para evitar serem arrastadas pelas enchentes. Centenas de bombeiros foram mobilizados.

11:59 Enchentes na Saxônia: Elba Atinge Máximo em NeißeNa Saxônia, os níveis de água do Elba continuam a subir. Em Dresden, o nível está em 5,62 metros pela manhã, segundo o centro de controle de enchentes do estado. O segundo nível de alerta de enchente foi emitido na noite de domingo. A marca para o terceiro nível de alarme, que é de seis metros, é prevista para ser ultrapassada nas primeiras horas da manhã de terça-feira. O nível da água do Elba em Dresden pode continuar a subir até a noite de quarta-feira, alcançando seu pico. Em Schönau, na fronteira com a República Tcheca, o terceiro nível de alerta está em vigor com um nível de água do Elba de 6,13 metros. O centro de controle de enchentes prevê que os níveis de água diminuam no Neiße em Görlitz. O pico de uma enchente é chamado de crista.

11:33 Áustria: Duas Vidas a Mais Perdidas por EnchentesNa Áustria, duas pessoas a mais morreram devido às enchentes, segundo relatórios policiais. Um homem de 70 anos e um homem de 80 anos morreram em suas respectivas casas em comunidades locais, confirmaram as autoridades. Ambos os homens morreram como resultado das águas das enchentes dentro de seus edifícios. No domingo, um bombeiro também morreu enquanto bombeava uma adega. As condições excepcionais persistiram no leste da Áustria devido à chuva pesada que vem ocorrendo há vários dias. Mais de 1.800 edifícios foram evacuados e muitas estradas estão parcialmente fechadas devido às enchentes.

11:01 Wroclaw Emite Alerta de EnchenteApós tempestades severas e enchentes no sudoeste da Polônia, Wroclaw, na Baixa Silésia, está se preparando para uma onda de enchente que se aproxima. O prefeito Jacek Sutryk emitiu um alerta de enchente para a cidade no rio Oder. As medidas incluem monitoramento 24 horas por dia das barragens, proteção e controle dos canais e fechamento das passagens das barragens, como afirmou Sutryk em um vídeo no Facebook. A onda de enchente é prevista para atingir Wroclaw na quarta-feira. As previsões anteriores sugeriam que Wroclaw não seria gravemente atingida, mas o prefeito observou que elas foram revistas. Embora a enchente não seja esperada para atingir a altura da enchente do Oder em 1997, que submergiu um terço da cidade, Sutryk enfatizou que a infraestrutura hoje está em muito melhor condições, com novas barragens, bacias de retenção e polders. Ele espera que as águas da enchente não entrem na cidade.

10:35 Governadora Austríaca sobre Situação das Inundações: "Ainda Crítica" Apesar de uma breve trégua na chuva, a situação das inundações no leste da Áustria permanece grave. A governadora de Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner, declarou: "Não acabou ainda, ainda é crítica, ainda é dramática". Na segunda-feira, são previstas até 80 litros de chuva por metro quadrado em algumas áreas. As barragens são uma preocupação significativa, com as autoridades alertando para um alto risco de rompimento. A vida pública está praticamente paralisada, com mais de 200 estradas fechadas, 1.800 edifícios evacuados e muitos estudantes e crianças de jardins de infância ficando em casa. Cerca de 3.500 lares estão atualmente sem energia. A extensão dos danos ainda é incerta. "Ajuda será fornecida às vítimas das inundações", anunciou Mikl-Leitner. Nos últimos dias, algumas partes da Baixa Áustria receberam até 370 litros de chuva por metro quadrado - várias vezes mais do que a quantidade mensal usual.

10:10 Níveis do Rio Elba na Saxônia Próximos do Nível de Alarme Três Os níveis do rio Elba na Saxônia continuam a subir. De acordo com dados do centro de inundações do estado, o valor em Dresden era de 5,54 metros pela manhã. Espera-se que a marca de seis metros seja ultrapassada durante o dia, o que acionaria o nível de alarme três, onde a inundação de áreas edificadas é possível. No medidor em Schöna no Elba perto da fronteira com a República Checa, esse nível já foi alcançado, com o nível da água em 6,09 metros. O Neiße Lausitzer em Görlitz na fronteira com a Polônia também está no nível de alarme três, com o nível da água em 5,56 metros, a poucos centímetros do nível de alarme quatro mais alto. Por razões de segurança, uma seção da rodovia federal 99 foi fechada em Görlitz. O nível de aviso para o nível três é de 4,80 metros aqui.

09:49 Primeira Morte Confirmada nas Inundações na República Checa Na inundação na República Checa, a primeira morte confirmada foi relatada. As autoridades também falam de pelo menos sete pessoas desaparecidas. Uma pessoa afogou-se no pequeno rio Krasovka no distrito de Bruntal na parte oriental da Morávia-Silésia, disse o presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. Entre os desaparecidos estão três pessoas que dirigiram um carro para um rio furioso perto de Jesenik nas Montanhas Hrubý Jeseník. Não há vestígio do veículo. As outras pessoas caíram em vários corpos d'água, como o rio Otava. Um homem de um asilo de idosos na fronteira com a Polônia também está desaparecido. O primeiro-ministro checo Petr Fiala se refere a uma chamada enchente centenária - uma enchente que estatisticamente ocorre uma vez por século no mesmo local. Anteriormente, mortes por inundações já haviam sido relatadas de outros países da UE (consulte a entrada 06:40): um bombeiro morreu na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas morreram na Romênia.

09:17 Mulher Resgatada após Cair no Rio Neiße Uma mulher foi resgatada após cair no rio Neiße em Görlitz enquanto verificava o nível da água. De acordo com os relatórios iniciais da polícia, a mulher escorregou na beira da água perto do Parkhotel Merkur e caiu no rio. Ela foi carregada aproximadamente 700 metros no Neiße antes de poder sair da água perto da barragem de Vierradmuhle. Ela está atualmente sendo tratada em um hospital por hipotermia.

09:00 THW se Preparando para Grandes Inundações na Alemanha Oriental A Agência Federal Alemã de Assistência Técnica (THW) está se preparando para potenciais inundações no leste da Alemanha. "Estamos nos preparando para enviar forças maiores para o Elba e Oder", disse o chefe do departamento do THW, Fritz-Helge Voss, no programa matinal do ZDF. Ele aconselhou as pessoas nas áreas afetadas a fazerem estoques de suprimentos essenciais. Voss disse que a Alemanha tinha sido "sortuda" até agora, mas esperava inundações para os rios Elba, Neiße e Oder nas próximas semanas. No fim de semana, o THW já havia enviado cerca de 140 pessoal para a Baviera e Saxônia, incluindo na ponte Carolabridge desabada em Dresden. Voss observou que esta era a quarta situação de inundação importante na Alemanha neste ano. Ele enfatizou a importância da preparação e do investimento em equipamentos. "Afinal, esses são custos de adaptação ao clima", disse ele.

08:43 Governo Polonês Discutirá Estado de Desastre Em resposta às graves inundações no sudoeste da Polônia, o primeiro-ministro Donald Tusk convocou uma reunião do gabinete de emergência na manhã de segunda-feira. Ele preparou um decreto declarando estado de desastre, mas o gabinete deve aprová-lo. A chuva persistente no sudoeste da Polônia, perto da fronteira com a República Checa, causou inundações generalizadas. A cidade de Nysa na região de Opole foi particularmente atingida durante a noite. A água do Glatzer Neiße, um afluente do Oder, entrou na sala de emergência do hospital local, de acordo com a agência de notícias PAP. Um total de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram evacuados de barco.

08:15 Baviera: Mais Chuva e Níveis de Água em Elevação PrevistosA situação das enchentes em Baviera permanece intensa em certas áreas, com previsão de mais chuva. A polícia informou que a situação nas áreas afetadas não mudou significativamente durante a noite. No entanto, não há sinal de melhora: o Serviço de Informação sobre Níveis Elevados de Água (HWIS) prevê que os níveis de água aumentarão novamente com a chuva que marca o início da semana. O HWIS prevê que os níveis do Danúbio em Passau, do Vils em Vilshofen e do Isar em Munique aumentarão novamente. A situação é esperada para melhorar gradualmente a partir de quarta-feira. Até terça-feira, o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê chuva contínua dos Alpes até a planície, com quantidades previstas de 40 a 70 litros por metro quadrado, e até 90 litros em áreas paradas.

07:32 República Tcheca: Sem Trégua das Enchentes - Águas Continuam a SubirNão há sinais de alívio nas áreas atingidas por enchentes na República Tcheca. A onda de enchentes do rio March (Morava) atingiu Litovel, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga, onde ruas inteiras foram submersas, segundo a agência de notícias CTK. As autoridades da cidade com quase 10.000 habitantes pedem à população que não obstrua os serviços de emergência. "Esperamos um aumento adicional no nível da água do rio nas próximas horas", alerta o prefeito nas redes sociais.

07:03 Quebra de Barragem: Enchentes Devastadoras na PolôniaOs temores aumentam na Polônia após a quebra de uma barragem, com enchentes devastadoras se dirigindo para a região em torno do Glatzer Neiße. Imagens mostram o poder das águas em fúria.

06:40 Enchentes na Europa: Mortes na Polônia e RomêniaA Polônia e a República Tcheca lidam com as consequências de uma enchente secular, e a situação é crítica na Baixa Áustria após chuvas intensas. Várias vidas foram perdidas em vários países da UE devido às enchentes: um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

06:12 Evacuações por Enchentes na República TchecaAo longo do fim de semana, grandes quantidades de água inundaram cidades inteiras como Jesenik nas Montanhas Hrubý Jeseník e Krnov na fronteira com a Polônia. Em Jesenik, os serviços de emergência tiveram que resgatar centenas de pessoas de barco e helicóptero. Após a água recuar, havia risco de deslizamentos em muitos lugares.

05:49 Passageiros Presos em Navio de Cruzeiro em VienaDevido às enchentes na Danúbio causadas por chuvas intensas, dezenas de passageiros de um cruzeiro fluvial suíço em Viena não podem desembarcar. Os cerca de 100 passageiros e 40 tripulantes do "Thurgau Prestige", que está seguro na margem, não podem deixar o navio, como informou a emissora suíça SRF, citando a empresa de viagens Thurgau Travel. Os passageiros não podem desembarcar porque a passarela até o cais está inundada. Relatos de mídia sugerem que outros navios de cruzeiro em Viena também estão presos. De acordo com a Thurgau Travel, as autoridades locais decidirão se e quando os passageiros poderão desembarcar. Os passageiros foram informados de que podem ter que ficar no navio até pelo menos terça-feira, informou a SRF. O "Thurgau Prestige" deveria viajar de Linz para Budapeste e voltar, e atualmente está preso em Viena.

A tempestade tropical "Anett", comumente conhecida como "Boris", causou enchentes e inundações catastróficas na Polônia, República Tcheca, Áustria e Romênia. Pelo menos oito vidas foram perdidas até agora.

Os danos das enchentes na Áustria estão sendo monitorados de perto pelo vice-chanceler da Alemanha, Robert Habeck, que acredita que enchentes frequentes e desastres como o da Vallée de l'Ahr são consequências da crise climática. Ele enfatizou a necessidade de uma rápida expansão de energias renováveis, transição energética e produção industrial amiga do clima para combater essa crise.

Em um contexto completamente diferente, Baviera, uma região da Alemanha, é frequentemente usada como exemplo ao discutir a crise climática e seus impactos, como destacou o vice-chanceler Habeck.

