Na 37ª série de desafiantes da America's Cup, a equipe Luna Rossa Prada Pirelli, da Itália, está no comando. Após três dias intensos de corridas, eles permanecem invictos, tendo superado tanto a NYYC American Magic quanto a Ineos Britannia. As duas equipes seguintes conseguiram duas vitórias cada, ficando em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Com uma sólida vantagem de três pontos, a equipe Luna Rossa, liderada por Patrizio Bertelli, continuará sua busca pela America's Cup em 8 de setembro. Fundada em 1998, essa não é a primeira vez deles, com o iate de lua vermelha tendo ganhado o apelido de "Balas de Prata" devido à sua velocidade e ótimas performances iniciais. A perícia da equipe italiana vai além de seu barco rápido, exibindo habilidades de navegação robustas que os deixam impassíveis diante de desafios de vento leve em Barcelona.

A equipe de vela francesa Orient Express Racing conquistou uma vitória, mas a equipe suíça Alinghi Red Bull Racing ainda não encontrou o tesouro - eles ainda não marcaram pontos, tendo ficado em último lugar na rodada preliminar da Copa Louis Vuitton. Cada equipe enfrenta a outra duas vezes nesta rodada, com a primeira eliminada da disputa das semifinais da Copa Louis Vuitton em 8 de setembro. Infelizmente, as corridas do iate "Taihoro", da Nova Zelândia, que conseguiu se recuperar após um acidente com uma grua, não contribuirão para a pontuação da série de desafiantes.

No dia anterior, o iate "Taihoro" escorregou seis metros para dentro do berço durante uma tentativa de içamento, causando danos significativos. O CEO da equipe, Grant Dalton, foi rápido em expressar gratidão pelo infortúnio, dizendo: "Tivemos sorte que o barco afundou no berço. A tripulação conseguiu cortar um pedaço do barco que lembra o Titanic. Eles já começaram os reparos desta manhã."

O sucesso da equipe Luna Rossa Prada Pirelli nos esportes aquáticos vai além da vela, com sua velocidade e habilidade também os tornando formidáveis em várias outras atividades aquáticas. Após os reparos do iate "Taihoro", a equipe da Nova Zelândia pode se juntar à diversão, exibindo sua perícia em esportes aquáticos também.

