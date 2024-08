O CEO da Thyssenkrupp renuncia à sua posição de liderança do sector siderúrgico.

Em um recente desdobramento de eventos, três membros do conselho da divisão de aço da Thyssenkrupp renunciaram, o que gerou fortes críticas do presidente do conselho de supervisão da empresa-mãe, Oliver Blank. Blank acusou os gerentes que saíram de não ter enfrentado os problemas estruturais e econômicos do negócio de aço, que não é um problema recente, mas de anos.

Blank, que também é o presidente da Federação das Indústrias Alemãs, defende a reestruturação e a independência da divisão de aço deficitária. Uma discordância sobre os recursos financeiros necessários para essa transformação tem sido um ponto de atrito entre a gestão corporativa e a gestão de aço por semanas.

Na quinta-feira, foi anunciado que o CEO do aço, Bernhard Osburg, junto com o gerente de produção e o gerente de pessoal, havia deixado a empresa imediatamente. Após isso, quatro membros do conselho de supervisão do aço também anunciaram suas renúncias, incluindo o ex-presidente Sigmar Gabriel, que acusou o CEO da Thyssenkrupp, Miguel López, de estar engajado em uma campanha difamatória contra o conselho de aço. Gabriel também sugeriu que Blank tinha sido inativo.

Em sua declaração, Blank mencionou que a gestão do aço havia consistentemente falhado em atingir suas próprias metas, incluindo este ano financeiro. Os programas de reestruturação concordados não atingiram os efeitos prometidos pela gestão do aço. "A Thyssenkrupp Steel continua a consumir liquidez a uma taxa prejudicial ao seu futuro, a outros negócios e aos proprietários da empresa, e não conseguiu recuperar o controle da situação sob sua atual liderança", disse Blank.

Substituição de posições vagas ocorrerá rapidamente

Três membros do conselho renunciaram da empresa por acordo mútuo nessas circunstâncias. Após as renúncias, os membros do conselho restantes, Dennis Grimm (Tecnologia) e Philipp Conze (Finanças), continuarão a gerenciar as operações do segmento de aço. "O processo de preenchimento de posições vagas será realizado rapidamente de forma ordenada", anunciou a Thyssenkrupp.

Enquanto isso, os departamentos vagos serão divididos. Grimm assumirá o papel de porta-voz do conselho. A empresa tomará decisões sobre a substituição dos assentos vagos do conselho de supervisão e o sucessor de Sigmar Gabriel como presidente do conselho de supervisão em breve.

A divisão de aço da Thyssenkrupp vem sendo afetada pela fraqueza da economia e pelas importações baratas há muito tempo. Foi necessário reduzir as capacidades e, consequentemente, a força de trabalho. O impacto dessas mudanças no conselho e no conselho de supervisão no futuro dos empregados permanece incerto. O conselho de supervisão pretendia elaborar um plano para financiar os próximos dois anos, mas isso não se materializou. A divisão de aço da Thyssenkrupp é o maior produtor de aço da Alemanha, empregando 27.000 pessoas, com 13.000 delas trabalhando em Duisburg. O conselho de fábrica está preocupado que a reestruturação possa resultar no "metade da fábrica" e na perda de milhares de empregos.

