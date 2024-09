- O cargueiro Verity, afundado, recuperado das profundezas do mar.

Em torno de dez meses após o trágico confronto entre dois navios no Mar do Norte alemão, os maiores fragmentos restantes do afundado "Verity" foram recentemente recuperados. Uma grua gigante içou a seção frontal de cerca de 50 metros de comprimento para uma plataforma, enquanto um representante da Administração de Via Água e Navegação assistia.

"Que missão de salvamento impressionante e segura foi realizada hoje!", comentou Eric Oehlmann, chefe da Administração de Via Água e Navegação, em comunicado. Ele expressou sua gratidão a todos os envolvidos pelo trabalho excepcional e altamente habilidoso em circunstâncias desafiadoras.

Apenas alguns dias antes, a parte traseira do navio, que havia se partido sob as ondas, foi içada do fundo do mar. Um rebocador será enviado para transportar a carcaça enferrujada para os Países Baixos para descarte.

Três marinheiros ainda não foram encontrados

Em 24 de outubro de 2023, ao amanhecer, o navio de carga costeira "Verity" e o navio cargueiro "Polesie" colidiram no Mar do Norte alemão, a sudoeste da ilha alta-mar de Helgoland. A bordo do "Verity" havia sete membros da tripulação e 187 rolos de aço como carga. O navio afundou rapidamente. Vários navios e um helicóptero da Marinha alemã vasculharam a área em busca do navio afundado, mas as condições do mar agitado, os ventos fortes e o frio tornaram o esforço de resgate difícil. Dois indivíduos foram resgatados da água, mas, infelizmente, a ajuda chegou tarde demais para cinco membros da tripulação. Dois corpos foram recuperados, mas três marinheiros ainda estão desaparecidos e as autoridades suspeitam que eles morreram no desastre.

A seção frontal recuperada do "Verity" será cuidadosamente examinada por engenheiros marinhos em busca de qualquer pista sobre o afundamento do navio. Apesar da recuperação bem-sucedida das partes maiores do navio, a busca pelos membros da tripulação restantes continuará até que eles sejam encontrados com segurança ou confirmados como perdidos no mar.

