O capital de Trump está à beira do colapso.

Após sua derrota na TV debate contra Kamala Harris, os apoiadores de Donald Trump continuam a enfrentar reveses. Não apenas muitos espectadores o consideraram o perdedor do debate, como Wall Street também expressou sua opinião: as ações da rede social Truth Social de Trump despencaram quase 17% para uma mínima histórica desde sua oferta pública inicial no final de março.

Isso não é a única preocupação para os apoiadores do ex-presidente, já que sua estabilidade financeira também está em risco. Mais de 600 mil fãs de Trump investiram na Trump Media, empresa-mãe da Truth Social, e suas ações já caíram aproximadamente 75% de seu pico logo após a oferta. Outro golpe pode estar a caminho. Trump inflou uma bolha sem precedentes nas ações da Truth Social, e ela pode agora estourou.

Com a Truth Social, Trump buscou abertamente monetizar sua carreira política. Ele remains o maior acionista, detendo 115 milhões de ações, ou virtualmente 60% da plataforma de mídia social. Após a OPI em março, Trump não podia vender suas ações, mas poderá fazê-lo em breve.

** Bilhões para ganhar ou milhões para perder**

Trump enfrenta uma decisão desafiadora: se ele mantiver suas ações, abrirá mão de cerca de US$ 2 bilhões em potenciais ganhos, mas vendê-las teria um impacto adverso não apenas em sua riqueza, mas também na de seus apoiadores.

Antes mesmo de se tornar presidente, Trump já era expert em vender promessas vazias – seja Trump Vodka ou Trump Steak. Mas a Truth Social é seu maior feito: apesar de gerar apenas US$ 4,1 milhões em receita em 2023, a empresa é atualmente avaliada em 900 vezes sua renda. Para comparação, a Meta, empresa-mãe do Facebook, registrou receitas de cerca de US$ 132 bilhões naquele ano, mas está avaliada em apenas cerca de 10 vezes sua receita no mercado de ações. Os apaixonados apoiadores de MAGA não parecem se importar com as inconsistências. Eles acreditam em tudo o que Trump diz, tornando-o praticamente invencível no mercado de ações – MAGA, mas também gaga.

A Trump Media já é uma ação de meme – uma ação hiperativa cujo comportamento está mais associado às tendências das redes sociais e à posição política do ex-presidente do que aos fundamentos econômicos. As ações sofreram flutuações significativas devido à condenação de Trump em maio, uma tentativa de assassinato em julho e a retirada de Joe Biden da corrida presidencial. A última queda veio após o mau desempenho de Trump no debate contra Kamala Harris.

Apenas Elon Musk pode salvar os fãs de MAGA agora

O próximo passo de Trump decidirá o destino de seus apoiadores. Apesar do possível desastre financeiro que pode atingir sua base de fãs, um investidor alertou contra Trump intencionalmente prejudicar seus leais apoiadores. Politicamente, tal movimento não cairia bem para ele. Além disso, Trump tem pouco ou nenhum risco nessa situação; ele está apenas emprestando seu nome e fama à rede MAGA. As perdas até agora foram apenas imaginárias.

No entanto, o ex-presidente enfrenta uma situação financeira premente, com custos legais e multas de suas muitas ações judiciais agora ultrapassando meio bilhão de dólares. Além disso, as afirmações de Trump de ser bilionário estão sob escrutínio, já que ele teve dificuldades para hipotecar suas propriedades como parte de seu acordo de fiança em seu caso de fraude. Trump também já demonstrou indiferença ao sofrimento de seus investidores, tendo pedido falência seis vezes no passado, tanto pessoalmente quanto com suas empresas. O tempo também está contra Trump: se ele perder a eleição, o valor restante de suas ações pode evaporar completamente. Esta é sua chance de converter parte de sua aura de MAGA em dinheiro.

Os executivos de alto escalão da Truth Social parecem entender isso, vendendo pacotes de ações multimilionários recentemente – incluindo o CEO, o conselheiro geral e o diretor de tecnologia. A única esperança de Trump pode ser um grande investidor que compre suas ações de uma maneira que estabilize o preço das ações. Isso poderia potencialmente transformar o impasse de Trump em uma oportunidade: em troca da linha de vida financeira, ele poderia retribuir ao benfeitor se retornar à Casa Branca. Com bilionários como Elon Musk ou Peter Thiel já apoiando financeiramente Trump e desejando um papel em uma segunda administração de Trump, há vários potenciais candidatos.

