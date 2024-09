O campeão olímpico de salto de esqui em aposentadoria faz um emocionante discurso de despedida

Norwegian ski jumping Olympic champion Daniel-Andre Tande anunciou sua aposentadoria, cerca de quatro meses antes do Campeonato Mundial, que ocorrerá em sua cidade natal, Trondheim. Em uma mensagem emocionante, ele revelou que o impacto psicológico de seu acidente em Planica, Eslovênia, em 2021, foi a razão por trás de sua decisão. "Ainda estou lidando com as consequências de minha queda em 2021 em Planica", disse Tande: "Pular hoje me traz mais ansiedade do que emoção, e sempre acreditei que é hora de seguir em frente quando a alegria vira medo".

Em 2021, durante um evento de esqui voador, Tande sofreu uma queda perigosa na famosa pista da Eslovênia. Ele fraturou o pescoço e sofreu uma pequena lesão nos pulmões, e os médicos descobriram quatro hemorragias cerebrais. Os danos causados levaram os médicos a temer pela vida dele, enquanto ele lutava pela sobrevivência em vez de buscar colocações de ponta. No entanto, ele conseguiu superar, voltando à linha de partida nove meses depois.

No entanto, a carreira de Tande não foi apenas marcada por esse acidente assustador. Em maio de 2018, no auge de sua jornada profissional até então, ele foi atingido pela síndrome de Stevens-Johnson, uma condição rara que quase lhe custou a vida. "Acordei de um cochilo, lutando para respirar", compartilhou Tande com o "Dagbladet": "Tive dificuldade para engolir ou comer". Apesar da doença debilitante que ataca as células do corpo, Tande conseguiu superar e voltar ao topo do esporte.

Tande garantiu seu lugar na história ao conquistar a medalha de ouro olímpica como parte da equipe norueguesa em Pyeongchang em 2018. Ele obteve outras vitórias significativas, especialmente no esqui voador: foi coroado campeão mundial individual em Oberstdorf em 2018 e também ganhou três medalhas de ouro como parte da equipe. No Torneio dos Quatro Morros de 2016/17, ele ficou muito perto do título geral quando o fecho do esqui direito se soltou durante a rodada final do último salto.

Após seu acidente em 2021, que ocorreu durante um evento de esqui voador na Eslovênia, a paixão de Tande pelo esporte começou a diminuir. Apesar de seus impressionantes feitos, como vencer a medalha de ouro olímpica em Pyeongchang e se tornar campeão mundial individual em Oberstdorf, o impacto psicológico de seus ferimentos tornou o esporte mais ansioso do que emocionante.

