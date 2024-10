O campeão de MMA Pereira demonstra a sua força e intelecto.

No UFC 307, em Salt Lake City, Alex Pereira, favorito dos fãs do Brasil, exibiu mais uma vez sua supremacia na divisão de meio-pesado. No evento principal, ele enfrentou Khalil Rountree, um oponente surpreendente, classificado em 8º, mas ansioso para enfrentar o brasileiro.

A torcida do Utah apoiou Pereira com gritos de "Chama". Ele começou o luta de forma agressiva, tentando um golpe de joelho, mas errou o alvo. Rountree mostrou sua estratégia, respondendo aos chutes altos de Pereira com golpes no corpo. Pereira teve dificuldade para acompanhar o ritmo de Rountree no primeiro round.

Rountree entrega um segundo round forte

No segundo round, Rountree aproveitou sua chance. Ele desviou do chute alto de Pereira e desferiu um potente gancho direito, seguido de um chute na cabeça. No terceiro round, Pereira tentou executar a mesma estratégia do segundo. Ele mirou nas pernas de Rountree com chutes pesados, o que acabou desacelerando o americano. Os golpes de Rountree muitas vezes erravam o alvo, deixando-o fácil para os jabs de Pereira.

Ao longo do quarto round, Pereira agarrou a vitória. Seus jabs acertaram o alvo, e Rountree, agora limitado pelos chutes nas pernas, foi forçado a recuar. Pereira continuou acertando golpe após golpe, eventualmente prendendo Rountree na grade. Rountree ergueu sua guarda, mas Pereira desferiu dois fortes golpes no corpo e um uppercut, sobrecarregando Rountree, que caiu no chão, encerrando a luta. "Essa foi uma das minhas lutas mais difíceis", confessou Pereira. "Eu poderia considerar subir de categoria de peso, mas me sinto confortável no meio-pesado", ele expressou mais tarde, colocando fim aos rumores de lutar em uma categoria de peso diferente.

Luta pelo Título Feminino Termina em Controvérsia

Raquel Pennington desafiou Julianna Peña, sua rival de longa data, pelo cinturão peso-galo feminino. O primeiro round foi caracterizado por testes mútuos, com Pennington aproveitando avanços rápidos com seu jab, e Peña dependendo do seu próprio jab. Ambos os lutadores conseguiram acertar alguns golpes significativos, mas nenhum deles conseguiu obter uma vantagem significativa.

O segundo round viu uma mudança de momentum, com Peña executando uma derrubada e forçando Pennington ao chão. Ela se concentrou em ataques curtos com socos e golpes de joelho no corpo. Subindo nas costas de Pennington, Peña tentou golpes de finalização, mas Pennington defendeu com sucesso. O terceiro round seguiu o mesmo padrão. Pennington conseguiu sobreviver até o fim.

No quarto round, Pennington recuperou seu momento com um potente chute na cabeça, derrubando sua oponente. Ela prosseguiu com vários golpes, eventualmente derrubando Peña no chão com um direto. Pennington tentou terminar a luta no clinch, mas Peña conseguiu evitar. O último round começou com ambas as lutadoras adotando um estilo de luta aberto. Pennington acertou combinações efetivas, enquanto Peña persistia em busca de oportunidades de derrubada, mas não conseguia encontrar nenhuma. Os juízes finalmente deram a vitória para Peña, apesar de Pennington ter liderado em três rounds.

Adversidade de Aldo contra Bautista

A lenda do UFC Jose Aldo, agora com 37 anos, buscava uma última chance pelo título, mas teve dificuldades contra Mario Bautista. Os dois trocaram golpes no primeiro round, e Bautista pressionou Aldo contra a grade, onde desferiu vários chutes no corpo e nas pernas. Aldo conseguiu se libertar, mas Bautista o derrubou com melhores golpes em pé.

Aldo mostrou maior precisão no segundo round, acertando um sólido jab que causou um corte em Bautista. Seus tentativas de derrubada foram infrutíferas, mas Aldo acertou combinações rápidas à medida que o round chegava ao fim. Bautista conseguiu absorver os golpes com sua guarda, limitando os danos.

No terceiro round, Bautista optou por desacelerar o ritmo e pressionar Aldo contra a grade. Eles trocaram golpes sem nenhuma troca significativa de posições. O árbitro interveio por inatividade, permitindo que ambos os lutadores se recuperassem. Bautista manteve sua estratégia, mantendo Aldo pressionado contra a grade, mas Aldo conseguiu se libertar, com os juízes dando a vitória para Bautista no final.

