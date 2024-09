O campeão da F1 Verstappen pode ver uma solução para a situação em curso.

Após seis corridas sem vitória na Fórmula 1, Max Verstappen sentia a pressão em Baku. Seus rivais, especialmente a McLaren, estavam se aproximando do campeonato. No entanto, as sessões de treinos livres trouxeram um vislumbre de esperança para Verstappen e a Red Bull. Verstappen liderou a sessão da manhã, enquanto seu companheiro de equipe Sergio Perez liderou a sessão da tarde, dando um sinal promissor para a equipe.

Verstappen xingou o sol nos cânions da cidade de Baku, depois resmungou sobre seu Red Bull, mas, ao final do dia, ele podia ver uma possível reviravolta. A Red Bull mostrou melhorias significativas durante os treinos livres para a corrida de domingo (13:00 CET/RTL e Sky).

A reinado do campeonato da Red Bull parecia estar sob ameaça após uma série de desempenhos fracos. Eles não haviam vencido desde junho e estavam ficando para trás às vezes. O quarto título mundial de Verstappen parecia incerto com uma vantagem de 62 pontos sobre Lando Norris na McLaren.

Charles Leclerc foi o piloto mais rápido do dia, marcando um tempo de 1:43.484 minutos, apenas seis milésimos de segundo mais rápido que Perez. As dinâmicas de poder ainda não estavam claras no primeiro dia. Lewis Hamilton na Mercedes estava no mesmo nível do duo líder, enquanto Verstappen parecia estar deliberadamente reduzindo a velocidade no último setor. Norris, seu principal rival, ficou preso no trânsito e não marcou um tempo competitivo.

O dia terminou com uma impressão positiva de que a Red Bull estava saindo de um buraco fundo. Eles aprenderam muito sobre as fraquezas do carro na última corrida em Monza, onde Verstappen terminou em sexto e descreveu seu carro como um "monstro". O chefe da equipe Christian Horner esperava que eles tivessem encontrado a direção certa agora.

As mudanças no underbody foram os primeiros passos, mas seu efeito completo só seria visto mais tarde. Os circuitos em Baku e Cingapura (22 de setembro) tinham muitos cantos de 90 graus, o que tornava as atualizações da Red Bull mais adequadas para pistas de fluxo rápido como Austin. Mesmo nas sessões de treinos em Baku, Verstappen reclamou de subesterço e quase bateu na tarde. No entanto, sua velocidade estava claramente competitiva, deixando o resultado da sessão de classificação incerto.

"It's all very close, it's hard to read", disse o chefe da motorsport da Mercedes, Toto Wolff, na Sky. Norris provavelmente teria um papel maior, com Baku sendo outro fim de semana crucial para ele. No 17º das 24 corridas da temporada, ele precisava reduzir sua diferença para Verstappen para ter esperanças realistas no título. A McLaren havia anunciado que daria prioridade a Norris na luta pelo título, com seu companheiro de equipe Oscar Piastri também o apoiando.

Nico Hülkenberg garantiu uma boa oitava colocação na Haas, e seu companheiro de equipe também impressionou. O jovem piloto britânico Oliver Bearman (19), substituindo o suspenso Kevin Magnussen por uma corrida, terminou em décimo. Na próxima temporada, Bearman seria um piloto regular da Haas.

