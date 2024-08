O BVB Gemstone Moukoko está pronto para começar na Riviera Francesa.

Borussia Dortmund não está mais utilizando Youssoufa Moukoko em sua linha ofensiva. O jogador de 19 anos agora está partindo para o OGC Nice, da Ligue 1, em empréstimo. Um ex-treinador que trabalhou com ambos os clubes tem fé no potencial de Moukoko florescer em Nice.

O acordo para a transferência de Youssoufa Moukoko de Dortmund para Nice foi concluído. De acordo com o Borussia Dortmund, o atacante de 19 anos assinou oficialmente com o clube francês de primeira divisão após uma avaliação médica bem-sucedida. O acordo consiste em um empréstimo de um ano com opção de compra, como declarou o Nice.

Sebastian Kehl, diretor esportivo de Dortmund, falou sobre a transferência, dizendo: "Achamos que ele poderia se beneficiar de um novo ambiente agora, e desejamos boa sorte a Youssoufa para esta temporada. Faremos um acompanhamento de perto de seu progresso." De acordo com o "Ruhr Nachrichten", o Nice teria que pagar aproximadamente 17 milhões de euros para adquirir permanentemente o atacante caso decidam exercer a opção.

Após meses de especulações sobre a transferência, o talento muito cotado, que estava exclusivamente contratado ao clube até 2026 e tinha um impressionante histórico de gols nas equipes de base de Dortmund, finalmente chegou ao fim. O jogador internacional havia expressado frequentemente sua frustração com o tempo de jogo limitado através de seu agente. As negociações com Olympique Marseille e Betis Sevilla não resultaram em um acordo. Moukoko não entrou na lista dos dois primeiros jogos competitivos sob o comando do técnico Nuri Sahin.

A aquisição do atacante lesionado Serhou Guirassy, que participou do treinamento da equipe pela primeira vez em setembro, diminuiu ainda mais as chances de Moukoko ter tempo de jogo na bem-estabelecida linha de ataque de Dortmund. Ele se torna o segundo jovem talento ofensivo a deixar o clube para uma liga estrangeira neste verão, após a partida de Paris Brunner (AS Monaco).

O ex-treinador do Dortmund Lucien Favre, que já treinou o Nice duas vezes, vê a contratação de Moukoko como uma jogada inteligente. " Embora eu não tenha trabalhado com ele por muito tempo e ele nem sempre estivesse na linha de partida, ele tem velocidade e poder no seu jogo. Ainda há espaço para melhora. (...) Pode dar certo para o Nice. Ele tem o potencial para realmente brilhar."

