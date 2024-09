O Bund deixa de detê-las

O governo alemão opta por manter suas ações da Commerzbank, consolidando sua participação atual que recentemente caiu de 16,5% para 12%. Após a venda parcial de ações, as vendas adicionais serão suspensas temporariamente, como anunciou a Agência Financeira Alemã em comunicado noturno. Essa decisão foi tomada por consenso pelo comitê de direção do Fundo de Estabilização do Mercado Financeiro (FMS) durante sua reunião de sexta-feira.

A participação da Alemanha na Commerzbank é mantida através do FMS. Sua recente redução de ações foi anunciada na semana passada. Cerca de 53 milhões de ações foram inicialmente colocadas à venda pela Agência Financeira. No entanto, em comunicado recente, a Agência Financeira observou que "a Commerzbank é uma organização financeiramente sólida e lucrativa. Seu foco está em manter a independência, um objetivo que o governo continuará a apoiar mantendo sua participação".

A Commerzbank passou por dificuldades financeiras durante a crise econômica de 2008 e recebeu uma ajuda de capital de €18,2 bilhões entre 2008 e 2009. Atualmente, €13,15 bilhões desse auxílio foram devolvidos. A decisão do governo federal de não participar de vários programas de recompra de ações da Commerzbank levou a um ligeiro aumento de sua participação no banco. O banco relatou seu maior lucro anual em 15 anos em 2022, com lucros consolidados aumentando 55% para €2,2 bilhões em comparação com o ano anterior. Além disso, a receita do banco aumentou mais de 10% para €10,5 bilhões.

DAX Cai Após Alcance de Recorde Histórico

Enquanto taxas de juros mais baixas apresentam um cenário promissor, especialistas financeiros alemães alertam contra excesso de otimismo. Na última quarta-feira, o Federal Reserve dos EUA iniciou uma redução de 50 pontos base nas taxas de juros, impulsionando o DAX a um novo recorde histórico e escapando da incerteza que antecedeu a decisão de taxa. Esse desenvolvimento não apenas melhorou as perspectivas de curto prazo, como também aumentou as chances de um quarto trimestre robusto. No entanto, na sexta-feira, o DAX experimentou uma queda: fechou 1,49% abaixo, em 18.720,01 pontos.

Apesar dos sinais positivos, há razões para evitar excesso de otimismo. Primeiro, os níveis de preço já altos já incorporaram as reduções de taxa de juros esperadas. Em segundo lugar, as oportunidades de investimento altamente atraentes nos mercados de títulos, que estiveram historicamente baixos em juros por anos, poderiam potencialmente atrair uma parte dos ativos dos investidores.

A decisão do governo alemão de manter sua participação na Commerzbank, apesar da recente queda, sinaliza sua confiança na solidez financeira e na lucratividade do banco. O atual cenário econômico, com o DAX alcançando um recorde histórico, oferece oportunidades promissoras para empresas alemãs como a Commerzbank.

