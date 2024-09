O Borussia Dortmund perseguiu o arremessador sem qualquer fé fundamentada.

Niclas Füllkrug retorna à Alemanha após se juntar ao West Ham United. No DFB, ele encontra familiaridade em Herzogenaurach. Ele discute temas desafiadores, incluindo a eliminação da Alemanha na Eurocopa e sua partida do BVB.

Durante um quiz de táxi do DFB, Füllkrug apontou, "Não, não sou da América", em resposta à origem dos Beatles. Agora, em uma animada entrevista coletiva em Herzogenaurach, ele brincou, "Acho que ainda não me adaptei totalmente à Inglaterra, tanto no esporte quanto pessoalmente, e musicalmente também".

Füllkrug, o segundo maior artilheiro (13 gols) na seleção da Liga das Nações do treinador Julian Nagelsmann, realizou outro sonho com sua mudança para a Premier League no verão. No entanto, ele imediatamente reconheceu as mudanças significativas que vêm com essa mudança. "Transferir-se para o exterior é um jogo diferente de mudar de Bremen para Dortmund", ele compartilhou, "o treinamento, os ambientes e os estilos de jogo mudam drasticamente".

"Apoio esmagador" dos Martelos

Füllkrug sabia que a contratação do Serhou Guirassy pelo Borussia Dortmund para sua posição indicava "não o voto de confiança mais encorajador para mim". No entanto, isso o levou a considerar uma mudança para "um ambiente completamente novo" - a Premier League. Ele encontra "apoio esmagador, apreciação esmagadora" no West Ham, chamando isso de "grande desafio" que ele está ansioso para enfrentar.

No entanto, ele ainda não garantiu uma vaga no time inicial nos quatro primeiros jogos da liga, com um total de 137 minutos em campo e sem participação em gols para justificar sua taxa de transferência de 27 milhões de euros. Seu concorrente, Michail Antonio, que vem sendo titular em todos os jogos, compartilha dessa situação pouco invejável. "Um plano claro foi traçado para mim", afirmou Füllkrug, e ele permanece confiante, "tenho confiança de que as coisas acontecerão como planejado".

"Time drasticamente transformado"

A seleção alemã proporciona a Füllkrug um senso de segurança. Apesar de não ser um titular regular durante a Eurocopa em casa, ele marcou dois gols como reserva, exibiu um espírito de equipe imenso e tem sido uma voz influente na equipe há muito tempo, conquistando um assento no conselho da equipe de Nagelsmann.

O retorno de Füllkrug a Herzogenaurach foi marcado por humildade e tristeza. "A dor que senti após a Eurocopa foi que essa jornada havia chegado ao fim", ele enfatizou, "durante o torneio, sentimos uma sensação incrível de união na Alemanha. Tudo girava em torno de nós de forma positiva. A própria jornada é o objetivo, para mim".

Agora, em um "time drasticamente transformado", uma nova hierarquia está surgindo, e Füllkrug terá um papel crucial na construção de sua base. Enquanto outros podem recuar, ele dá um passo à frente, "é por isso que tenho importância e um papel específico aqui. Cobro aspectos fora de campo que nem todo jogador está disposto a lidar". Nagelsmann, um treinador nacional altamente comunicativo, aprecia isso.

No entanto, garantir uma vaga no time inicial requer se adaptar ao clube e à família o mais rápido possível. Ele já se adaptou a dirigir pelo lado esquerdo, e seu inglês é impressionante, "não tenho problemas com a direção à esquerda. Meu inglês também é bem bom". Uma loja temática do Liverpool com discos dos Beatles também deveria estar em sua lista de tarefas.

Em uma entrevista coletiva, Füllkrug mencionou sua adaptação à Inglaterra, dizendo, "Acho que ainda não me adaptei totalmente à Inglaterra, tanto no esporte quanto pessoalmente, e musicalmente também". Mais tarde, ele expressa sua gratidão ao West Ham, dizendo, "Encontro apoio esmagador e apreciação esmagadora no West Ham United, que é um grande desafio que estou ansioso para enfrentar".

Leia também: