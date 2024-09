O Borussia Dortmund está contra uma discussão desfavorável

Há semanas, o Borussia Dortmund respira um ar de esperança, mas a devastadora derrota por 1:5 em Stuttgart aumentou a tensão. A única maneira de aliviar a dúvida crescente é garantir uma vitória contra Bochum. Dois promissores talentos podem ser convocados para a equipe.

Nuri Şahin estava sorrindo novamente, mas a derrota esmagadora contra o VfB Stuttgart ainda pesava na consciência do técnico do Borussia Dortmund. "Foi a coletiva de imprensa mais longa de todos os tempos? É sempre assim quando se perde?", Şahin refletiu após a sessão de perguntas e respostas, que recebeu muito mais atenção à derrota por 1:5 contra o VfB do que ao jogo contra o VfL Bochum nesta sexta-feira (20.30 CET no DAZN e disponível no vivo no ntv.de).

"Analisamos e desmontamos tudo muito meticulosamente. Explicar tudo levaria uma eternidade", Şahin apontou: "Vou resumir brevemente: nada deu certo". Mas apenas porque tudo deu errado, isso não significa que tudo está arruinado. Ele queria evitar reacender uma discussão cansativa. "Sería prejudicial se eu dissesse que os caras têm um problema de mentalidade. Vencemos e perdemos juntos. Estamos todos no mesmo barco". Ele observou uma resposta autocritica da sua equipe, o que é crucial para o crescimento da equipe.

"A verdade está no campo"

"A verdade está no campo. Temos que provar isso e mostrar que estamos progredindo", insistiu o treinador: "Todos somos responsáveis, essa é a nossa obrigação, é por isso que temos esse trabalho, é por isso que esses jogadores são do Borussia Dortmund, para corresponder às expectativas desse clube". E essas expectativas são altas. Apenas uma vitória em casa contra o Bochum será suficiente, caso contrário, a distância para o topo será significativa desde cedo. No entanto, o VfL exibirá as qualidades que o Borussia Dortmund despreza. "Queremos uma resposta a esse desempenho", disse Şahin, ciente de que a derrota contra Stuttgart não pode ser redimida. Ele pediu "uma aparência totalmente diferente" e antecipa "um jogo completamente diferente" na sexta-feira.

Şahin não estava se dispensando, reconhecendo que não fez as escolhas certas em Stuttgart, suas estratégias e ideias não deram certo. Ele deixou aberto a possibilidade de uma grande reformulação da equipe. Potenciais novos titulares poderiam ser o belga de 18 anos Julien Duranville e a nova aquisição da TSG Hoffenheim, Maximilian Beier. "Precisamos gerenciar Julien com cuidado devido ao seu histórico de lesões. Mas agora sentimos que ele está muito perto. O mesmo vale para Maxi Beier. Eu fui um daqueles que realmente o queria. Ambos serão essenciais para nós nesta temporada", disse Şahin.

Mas voltando ao desastre em Stuttgart: "Sabíamos que reveses estavam chegando. Não nessa medida, não antecipamos e não esperávamos entregar um desempenho tão ruim", disse Şahin: "Mas aconteceu agora, e estamos olhando para frente. Na sexta-feira, tem que ser de uma maneira. É sobre os três pontos que queremos e precisamos". Porque ele não está construindo um castelo de cartas no Borussia Dortmund, e não é como se eles desmontassem tudo e começassem de novo após uma derrota. Na sexta-feira, veremos exactly how resilient a estrutura atual é.

