O Borussia Dortmund está a tremer de antecipação para o triunfo.

No primeiro tempo, o Borussia Dortmund exibiu uma performance impressionante contra o 1. FC Heidenheim, com Karim Adeyemi liderando o ataque. O BVB manteve uma posição dominante, e Adeyemi, fresco após marcar para a seleção sub-21 durante o intervalo, era quase imparável. A equipe parecia encaminhada para uma vitória fácil, mas uma polêmica penalidade a favor do Heidenheim desestabilizou seu ímpeto.

Os visitantes capitalizaram dessa oportunidade, reduzindo o placar. O BVB começou a tropeçar nas fases caóticas do final do jogo. No entanto, justo quando as coisas pareciam estar escapando do controle, Emre Can entrou em campo.

Apesar de um bom começo, o BVB tornou as coisas difíceis para si mesmo devido a alguns erros defensivos. Adeyemi (17', 41') brilhou na linha ofensiva, com seus gols e assistências, enquanto Malen (12') finalizou um excelente passe. O capitão Emre Can selou o acordo com uma penalidade nos acréscimos (90.+3, após revisão de vídeo). O estreante Serhou Guirassy teve várias oportunidades, mas não conseguiu converter, muito a seu pesar. O Heidenheim marcou duas vezes, uma por Pieringer (39') e outra por Breunig (74', penalidade), mas não foi suficiente para evitar sua primeira derrota da temporada e a perda da liderança do campeonato.

Início abrasador para o BVB

O Dortmund começou o jogo com grande intensidade e rapidamente estabeleceu um ritmo em seus ataques. Enquanto Pascal Groß perdeu uma oportunidade inicial, Malen não cometeu o mesmo erro, convertendo rapidamente sua chance. O Borussia então marcou o segundo gol após uma rápida contra-ataque. A equipe estava afiada, ágil e perigosa.

Adeyemi, impulsionado por seu sucesso internacional, era virtualmente imparável. O Heidenheim foi forçado a perseguir a bola e recorreu a um jogo apressado com a posse, causando frustração para o técnico Frank Schmidt. Mesmo Paul Wanner, geralmente uma presença tranquilizadora, não conseguiu estabilizar o jogo. No entanto, Pieringer encontrou uma brecha em uma cobrança de falta, aproveitando o erro de Waldemar Anton para igualar o placar. Mas Adeyemi rapidamente restaurou a vantagem do BVB, reduzindo o impacto de seu primeiro gol sofrido nesta temporada.

Domínio contínuo de Adeyemi

No segundo tempo, Adeyemi continuou a atormentar o adversário. Depois de uma corrida solo de Malen, ele chegou perto de estender a vantagem do BVB, enquanto um passe de Adeyemi para Guirassy deu errado. O Dortmund manteve o controle apesar das oportunidades perdidas por Guirassy. Mesmo quando Marco Sabitzer entrou em campo, marcando o que parecia ser o quarto gol (66'), foi anulado devido a uma mão de Groß.

De repente, a maré virou no 72º minuto, com Guirassy sendo substituído por Maximilian Beier. O Heidenheim sentiu uma oportunidade e pressionou com mais força. O BVB recuou e confiou em contra-ataques, mas os visitantes começaram a empatar. Depois de uma mão de Traoré, o Dortmund conseguiu assegurar um empate. Apesar do susto tardio, eles saíram vitoriosos, mantendo sua liderança na tabela da Bundesliga.

Após um primeiro tempo eletrizante, o futebol continuou a dominar no segundo tempo para o Borussia Dortmund. Karim Adeyemi, impulsionado pela confiança de seus gols internacionais, continuou sua excelente performance, causando problemas para o adversário.

Apesar de várias chances, Adeyemi e seus companheiros de equipe não conseguiram estender sua vantagem no segundo tempo, acabando por se contentar com uma vitória difícil.

