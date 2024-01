O BMW i Vision Dee é um concept car que muda literalmente de cor

Os dois automóveis, que têm basicamente o mesmo aspeto, são ambos designados por i Vision Dee concept. Dee significa Digital Emotional Experience (Experiência Emocional Digital). Uma das versões do carro tem, literalmente, painéis de carroçaria que mudam de cor.

No ano passado, a BMW apresentou um veículo-conceito que "mudava de cor" na CES, mas que apenas mudava para vários tons de cinzento. Este ano, o i Vision Dee muda através de uma paleta completa de cores, com diferentes partes da carroçaria a apresentarem cores diferentes ao mesmo tempo. Até as jantes mudam de cor.

O outro conceito i Vision Dee foi construído para mostrar novas ideias para a "interface do utilizador", que é a forma como os condutores e os passageiros interagem com o veículo. Neste caso, a "interface do utilizador" não se refere apenas ao interior do automóvel.

Mesmo o exterior, a frente do carro, a área à volta dos faróis e a "grelha" - que, neste carro, é na realidade um painel de visualização - podem exibir diferentes formas e tonalidades, criando algo como expressões faciais. O carro pode mostrar diferentes estados de espírito ou reacções, como aprovação, felicidade ou espanto, de acordo com a BMW.

O carro também tem um head-up display, claro, mas, no conceito i Vision Dee, o ecrã estende-se por todo o para-brisas. Esta caraterística particular é algo que a BMW disse que planeia colocar em veículos de produção real a partir de 2025.

Tal como acontece com outros ecrãs frontais, as imagens projectadas, que podem incluir sugestões de navegação ou imagens mais complexas, são normalmente transparentes.

No concept car, as imagens podem ser projectadas, mas também nas janelas laterais. Por exemplo, o condutor pode selecionar um avatar digital que pode ser projetado no vidro lateral como parte de um ecrã de saudação quando o condutor se aproxima do veículo.

O tipo de conteúdo, desde informações básicas de condução a personagens de desenhos animados, que é apresentado nos ecrãs do para-brisas e das janelas é controlado através de um controlo deslizante no painel de instrumentos que é, ele próprio, uma mera projeção. Em vez de ter um controlo físico ou um ecrã tátil permanente, o "Controlo Deslizante de Realidade Mista", como a BMW lhe chama, é projetado no painel de instrumentos enquanto os sensores na superfície detectam o deslizar de um dedo sobre o controlo.

Com o controlo, o utilizador pode selecionar entre cinco níveis diferentes de conteúdo digital nos ecrãs das janelas. Os níveis vão desde a informação mais básica sobre a condução até à informação de realidade aumentada relacionada com o que se passa no exterior, passando por mundos totalmente virtuais que ocultam tudo o que se passa no exterior. (Presume-se que a experiência totalmente virtual se destina a ser utilizada quando o automóvel não está a ser conduzido).

O i Vision Dee é um sedan e não um SUV, como o conceito da CES do ano passado, porque o sedan continua a ser "o núcleo da marca BMW", disse o fabricante de automóveis no seu anúncio.

