O Benfica de Lisboa despediu o Roger Schmidt.

O mandato de Roger Schmidt como treinador do Benfica de Lisboa chegou ao fim, segundo anunciou o clube português de futebol. A rescisão foi efetiva imediatamente, com a notícia a ser revelada após o Benfica empatar a 1-1 contra o FC Moreirense no jogo da Liga de sexta-feira à noite. O próximo jogo da Champions League contra o Bayern de Munique, marcado para 6 de novembro, agravou o início decepcionante da equipa desta temporada.

Como explicou o presidente do Benfica, Rui Costa, o objetivo principal era alcançar estabilidade, mas com apenas quatro jogos disputados e resultados e desempenhos insatisfatórios, tornou-se evidente que uma mudança era necessária. Costa elogiou Schmidt por ter conquistado dois títulos durante o seu mandato e por ter promovido jovens talentos na equipa. No entanto, concluiu que uma mudança era essencial para o futuro do clube. Costa deu a entender que um novo treinador chegaria em breve, mas devido à pausa internacional, não haveria treinador interino.

Schmidt tinha sido considerado para o cargo de treinador do FC Bayern durante o verão, mas acabou por recusar a oferta após discutir a oportunidade com Costa. No final da temporada passada, Schmidt tinha sido criticado após o Benfica ter ficado em segundo lugar no campeonato atrás do Sporting Lisboa.

Durante a sua primeira temporada (2022/2023), o Schmidt de 57 anos, que tinha treinado o Bayer Leverkusen, teve um início excelente: o Benfica conquistou o campeonato e chegou aos quartos de final da Champions League. No entanto, nesta temporada, o Benfica só conseguiu obter sete pontos.

Após o anúncio da saída de Schmidt, surgiram vários rumores e especulações sobre transferências e o cargo de treinador do Benfica no mundo do futebol. Apesar dos rumores, Costa garantiu aos adeptos que uma decisão sobre o novo treinador seria tomada após a pausa internacional.

Com a saída de Schmidt, a atenção voltou-se para o mercado de transferências e potenciais substitutos, alimentando ainda mais especulações sobre transferências e rumores relacionados com a equipa técnica do Benfica.

