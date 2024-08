O Bayern Munique, representado pelas "Wolfinnen", pretende impedir a ambição do Bayern de conquistar todos os títulos.

Bayern de Munique, os atuais campeões, estão com o objetivo de "comemorar novamente em maio", enquanto o VfL Wolfsburg quer "estragar a festa". Esta rivalidade intensa entre esses dois contendores pelo título na Bundesliga mantém as coisas emocionantes para Alexandra Popp. "Se pudermos manter nosso progresso ao longo da temporada, algo significativo pode acontecer", disse Popp antes do início da Bundesliga feminina. "Estamos bem no topo".

O Bayern estreia na nova temporada na sexta-feira como o claro favorito ao título, enfrentando o time retornante Turbine Potsdam (17:00, ZDF, DAZN e MagentaSport, bem como no livescore no ntv.de). "Se olharmos objetivamente para os elencos, vejo o Bayern na frente", até a capitã da seleção nacional admitiu - e seu treinador concorda.

"Estamos prontos para enfrentá-los", disse o treinador do VfL, Tommy Stroot, que lida com uma grande reformulação após as saídas de jogadoras-chave como Lena Oberdorf (Bayern de Munique), Ewa Pajor (FC Barcelona) e Dominique Janssen (Manchester United). Por outro lado, o Bayern, impulsionado por sua vitória na Supercopa contra o Wolfsburg (1:0), tem planos ambiciosos.

"Este primeiro título para iniciar a nova temporada destaca nossa intenção de vencer o campeonato pela terceira vez consecutiva, vencer a Copa novamente e fazer uma boa campanha na Liga dos Campeões", enfatizou o presidente do FCB, Herbert Hainer. O treinador Alexander Straus espera um caminho desafiador para defender o título, mas já tem a comemoração em vista. "Temos que trabalhar duro todos os dias e permanecer humildes", disse o de 48 anos: "Então podemos potencialmente comemorar novamente em maio".

Enquanto Bayern e Wolfsburg se concentram na disputa pelo campeonato, a pergunta é: Alguém pode representar uma ameaça a esses pesos-pesados? De acordo com os treinadores da Bundesliga em uma pesquisa da DFB, é pouco provável. Para chegar ao topo, é necessário "dar o seu melhor, 70 ou 80 por cento já não é suficiente", enfatizou Popp. Felizmente, o desenvolvimento da liga tem sido positivo nos últimos anos.

No entanto, em comparação com os clubes de ponta sob a égide dos times masculinos, times como o tradicional Potsdam enfrentam desafios. Potsdam ainda busca um patrocinador principal, mas a profissionalização permanece um foco. "Nossas ambições são altas", disse o CEO da DFB, Holger Blask. "Queremos criar um sistema econômico auto-sustentável para o futebol feminino. Ainda não é esse o caso".

Na temporada 2025/26, a liga passará de 12 para 14 times, e este ano o Supercopa fez seu retorno após 27 anos. Melhorias estruturais, como fortalecer os centros de desempenho, estão planejadas. "Em essência, a liga melhorou", também disse Stroot em uma entrevista à "Kicker". "Mas na disputa pelo título, queremos estar lá quando o Bayern não estiver. Não há terceiro lugar, é ou nós ou o Bayern".

