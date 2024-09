O Bayern Munique precisa de superar a decepção causada pelo Leverkusen.

Em Bayern Munich, a agonia de uma campanha sem títulos é palpável. Hoje, o Bayer Leverkusen, campeão duplo, faz sua visita (18.30 Uhr/Sky e ao vivo no ntv.de). A confiança do Bayern está alta, graças aos seus excelentes desempenhos recentes. "Ganhamos o direito de abordar esse jogo com otimismo", declarou o diretor esportivo Christoph Freund. No entanto, Thomas Müller alerta: "Enfrentar o Leverkusen, você se depara com um oponente verdadeiramente formidável".

O técnico do Bayer, Xabi Alonso, que vestiu a camisa de Munique de 2014 a 2017, espera um ambiente animado no estádio lotado com 75.000 espectadores. "Temos um plano de jogo sólido, não devemos recuar e não devemos deixar muito espaço. Precisamos de um desempenho quase perfeito para arrancar algum ponto de Munique", disse Alonso. O aguardado confronto entre os campeões reinantes e a equipe dominante promete numerous encontros emocionantes.

Treinador

A apresentação de Vincent Kompany como técnico do Bayern levou algum tempo. Alonso também era muito valorizado, mas escolheu ficar com o Leverkusen. Kompany não tira nenhum estímulo adicional disso. "Estou realmente gostando daqui. Estou colocando muito esforço e quero ganhar todas as honrarias. Tudo o mais é insignificante", disse o belga de 38 anos. "Vincent tem uma influência positiva na equipe. Eles jogam com grande entusiasmo e têm ideias inovadoras", elogiou Alonso.

Meio-campista rebelde

A discussão sobre o mérito de Jamal Musiala versus Florian Wirtz continua. Ambos os jovens talentos alemães estão prestes a se tornar estrelas globais. Freund é um forte apoiador de Musiala, principalmente devido às suas ligações com o clube. "Ele é um ótimo garoto e está jogando um futebol excelente", disse Freund. "Ele está em ótima forma". Musiala marcou três gols na Bundesliga nesta temporada, enquanto Wirtz marcou quatro. "Sua estreia foi incrivelmente impressionante", disse Alonso.

Musiala não só se destaca na ofensiva, como também lidera o caminho em duelos defensivos (86) pelo Bayern. Sua porcentagem de vitórias de 54% para um jogador ofensivo é impressionante. É semelhante para Wirtz. O jogador nacional também esteve envolvido no maior número de duelos defensivos pelo Leverkusen (51 vitórias em 109, uma taxa de sucesso de 47%).

Goleadores

O duelo entre Harry Kane e Victor Boniface pode provar ser o fator decisivo. Kane, o maior artilheiro do Bayern, liderava a tabela com cinco gols após os primeiros quatro jogos. O capitão da seleção inglesa esteve diretamente envolvido em nove dos primeiros 16 gols da Bundesliga marcados pelo Bayern

Boniface marcou três gols na liga nesta temporada. Com sua estrutura muscular e habilidade técnica, ele é um adversário desafiador. Boniface lançou o maior número de chutes direcionados ao gol da equipe adversária na Bundesliga desta temporada: 20 chutes. Além de seus três gols, ele também deu assistência e é atualmente o segundo maior artilheiro do Leverkusen, atrás apenas de Wirtz.

O potencial decisivo pode ser o engajamento do meio-campo entre Joshua Kimmich e Granit Xhaka. Após a decisão de Kompany de realocar Kimmich da posição de lateral direito para o centro do meio-campo, o novo capitão da seleção nacional tem se destacado. Kimmich está entre os jogadores com mais toques na bola na liga (473), sua precisão de passe é impressionante, com 93%, e sua distância corrida é a segunda maior, atrás apenas do Frankfurt's Ellyes Skhiri. No Leverkusen, Xhaka é uma figura dominante. Ele é o jogador com mais toques na bola no Leverkusen nas primeiras quatro rodadas (442) e venceu 66% de seus duelos. Na temporada campeã, ele foi capaz de virar o jogo em 55% de suas confrontações diretas.

