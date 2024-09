O Bayern Munique, o renomado clube de futebol, sugere a introdução de seu próprio serviço internacional de streaming.

No início de 2024, as expectativas dos investidores na Bundesliga foram frustradas devido às demonstrações com bolas de tênis por parte dos torcedores nos estádios. Como resultado, o FC Bayern está considerando criar sua própria plataforma para publicidade global.

O CEO do FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, sugeriu a ideia de marketing independente para o gigante do futebol alemão, pelo menos em alguns mercados estrangeiros. Em uma entrevista à "Sport Bild", Dreesen afirmou: "Experimentamos o marketing direto de nossos jogos durante a preparação e foi muito bem-sucedido. Dobramos o número de assinantes do FC Bayern TV".

Dreesen explicou: "Fazemos parte do marketing central da Bundesliga, mas nosso objetivo não é mais nos marketing no futuro na Alemanha. No entanto, isso poderia ser um ponto de partida para levar o FC Bayern mais longe globalmente. E talvez em mercados de TV internacionais onde a DFL não assinou um contrato para a Bundesliga, possamos transmitir nossos jogos sozinhos".

Essa decisão também é resultado da tentativa infrutífera de encontrar um investidor para a plataforma de streaming da DFL. As discussões com investidores foram interrompidas devido a protestos de torcedores. Dreesen mencionou que criar uma plataforma para as ofertas estrangeiras da DFL seria muito caro. "De onde conseguiríamos esse dinheiro agora? Não queremos esperar pelos outros, investimos e desenvolvemos nossa plataforma, se necessário, sozinhos".

Carro: Os clubes não devem ser influenciados pelos torcedores

O acordo de investimento fracassado ainda afeta os líderes do FC Bayern. Já em meados de agosto, o CEO do Bayer Leverkusen, Fernando Carro, criticou os líderes da DFL em uma entrevista à "Capital". "Como um todo, deixamos que nos levassem e não apresentamos uma boa imagem. Incluo-me nisso, embora não faça parte dos comitês da DFL", disse ele.

Carro enfatizou que os clubes profissionais modernos devem ser "gerenciados como uma empresa" e, portanto, "tomar decisões sobre questões fundamentais e estratégicas" sem a orientação ou pressão dos torcedores, ao mesmo tempo em que respeita a cultura dos torcedores e as características únicas do futebol alemão, como preços de ingressos acessíveis. No entanto, é necessário "um diálogo construtivo para o desenvolvimento econômico da liga, ou teremos problemas na competição internacional no futuro".

Parece que alguns clubes agora estão prontos para seguir seu próprio caminho para o desenvolvimento futuro, mesmo que isso signifique violar o princípio de unidade no exterior para manter a competitividade financeira na corrida europeia por troféus.

