O Bayern Munique marca nove gols, levando a uma saída antecipada para o goleiro Manuel Neuer.

Em seu primeiro jogo na Champions League desta temporada, o Bayern de Munique exibiu sua superioridade contra o Dinamo Zagreb, resultando em uma vitória eletrizante por 9-2. O atacante principal Harry Kane teve um papel fundamental, marcando quatro gols, incluindo três pênaltis, contribuindo significativamente para a marca histórica do placar. Apesar de uma lesão no goleiro Manuel Neuer que exigiu uma substituição no intervalo, levando a dois gols sofridos, o Bayern conseguiu se manter invicto.

Com a ambição de "Final em casa", o Bayern de Munique marcou sua estreia na nova temporada da Champions League com uma vitória sensacional por 9-2 (3-0) sobre o superado Dinamo Zagreb. O astro inglês brilhou, contribuindo com quatro gols, incluindo três pênaltis bem cobrados, enquanto o Bayern garantiu sua 21ª vitória consecutiva na competição.

Raphael Guerreiro (33º), Michael Olise (38º e 61º), Leroy Sané (85º) e Leon Goretzka (90+2) também marcaram, fazendo história para a equipe de Munique com a maior vitória da Champions League. Uma reação temporária foi observada quando Bruno Petkovic (49º) e Takuya Ogiwara (51º) conseguiram diminuir a diferença.

Outono Quente à Vista

"Foi um jogo emocionante e caótico", exclamou Kane em sua entrevista pós-jogo no serviço de streaming DAZN. "Foi uma noite fantástica. Ter três pênaltis em um jogo nunca havia acontecido comigo antes. Não tinha certeza do que fazer ou para onde mirar no terceiro." O poderoso Bayern agora registrou sua quinta vitória consecutiva sob o comando de Kompany. Com o outono quente se aproximando, o desafio intimidador do Aston Villa espera no dia 2 de outubro.

Antes de enfrentar o desafio assustador do Aston Villa, o Bayern terá que lidar com jogos contra o Werder Bremen e os atuais campeões Bayer Leverkusen para acender um outono escaldante na liga. A lenda indomável Thomas Müller roubou a cena, aparecendo pela 152ª vez na Champions League pelo Bayern, um verdadeiro símbolo de consistência e lealdade.

O Período Pós-parto

Kompany substituiu Sacha Boey, que havia recentemente passado por uma cirurgia no menisco, por Guerreiro para defender a posição de lateral direito, demonstrando uma abordagem taticamente astuta. Kimmich assumiu o papel de volante defensivo, enquanto Müller e Palhinha ficaram no banco. O jogo começou com o Bayern dominando o que um grande cartaz na seção do Dinamo chamava de "intruso indesejado".

O Bayern teve a vantagem desde o início; os croatas exibiram uma estratégia defensiva inabalável. Os Bávaros encontraram algumas dificuldades no início para furar a defesa, mas uma revisão do VAR revelou uma penalidade, com Pierre-Gabriel cometendo falta em Pavlovic, garantindo a conversão de Kane. Com pressão constante, o Bayern superou os passivos croatas, com Guerreiro convertendo um chute potente, Olise cabeceando após cruzamento de Kimmich e mais gols entrando após o intervalo.

Manuel Neuer foi forçado a sair no intervalo devido a uma lesão sofrida em uma colisão nos minutos iniciais. O reserva de meia-idade, Sven Ulreich, conseguiu segurar o time visitante com duas defesas importantes logo após entrar em campo. O empate tenso não durou muito, com Leroy Sané, que havia se recuperado de uma lesão, voltando rapidamente ao campo, seguido pelo gol de Goretzka no fim do jogo.

