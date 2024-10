O Bayern Munique expressa preocupações sobre Harry Kane mais uma vez.

Bayern de Munique está novamente preocupado com Harry Kane, seu principal atacante. O inglês teve que deixar o campo prematuramente no thriller da Bundesliga desta semana contra o Eintracht Frankfurt, assim como havia feito no jogo anterior contra o Bayer Leverkusen. Os campeões agora cruzam os dedos, torcendo para que não seja tão sério desta vez.

O técnico Vincent Kompany compartilhou suas preocupações, expressando: "É cedo demais para saber o que está acontecendo com ele. Estamos apenas torcendo para que não seja algo grave". Sua preocupação também se estende a Dayot Upamecano, o defensor que marcou o igualador temporário de 2 a 2. Upamecano também teve que deixar o campo cedo e será submetido a exames adicionais.

Durante o jogo contra o Bayer Leverkusen, Kane foi forçado a deixar o campo pouco antes do final. Inicialmente, o Bayern temeu uma lesão no tornozelo de seu jogador principal. No entanto, o incidente acabou sendo menos grave, e Kane voltou rapidamente ao campo no jogo seguinte da Liga dos Campeões contra o Aston Villa. Apesar de seu retorno, o Bayern sofreu uma derrota por 0 a 1 e Kane não conseguiu marcar, registrando seu terceiro jogo seguido sem gols. Em contrapartida, o Bayern também não venceu há três jogos seguidos.

"Ele vai marcar de novo"

Lothar Matthäus veio em defesa de Kane diante da crítica de vários especialistas. Embora Kane não tenha marcado, Matthäus, 63, ainda confia em suas habilidades. "Ele não me decepcionou nos 15 a 16 meses em que esteve no Bayern", disse Matthäus na Sky. "Ele não está em sua melhor forma no momento, mas Kane precisa estar 100% apto. Quando estiver apto, ele vai marcar. Se não estiver, não vai marcar os gols que todos esperam dele".

O colega especialista de Matthäus, Dietmar Hamann, recentemente levantou algumas sobrancelhas ao dizer que o Kane, contratado por uma fortuna, "ainda precisa provar que vale o preço". Eberl, diretor esportivo do Bayern, respondeu à crítica de Hamann com rispidez antes do jogo contra Frankfurt, dizendo: "Didi Hamann é como tinnitus. Ele aparece a cada três dias".

Apesar de suas preocupações com Harry Kane e Dayot Upamecano, ambos lutando com lesões em jogos recentes, as esperanças do Bayern de Munique de conquistar o título da liga de futebol não foram abaladas. O defensor alto Upamecano marcou o igualador temporário contra o Eintracht Frankfurt antes de sair cedo, juntando-se a Kane nas arquibancadas para avaliação adicional.

Leia também: