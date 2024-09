O Bayern Munique expressa apreensão sobre a aquisição potencial de Kane.

O confronto direto entre Bayern Munich e Bayer Leverkusen na Bundesliga terminou em um empate de 1:1 após 90 minutos. Com o árbitro apitando o final do jogo, o principal artilheiro do Bayern, Kane, já não estava em campo, tendo sido substituído anteriormente devido a uma lesão. O Bayern agora enfrenta preocupações.

O Bayern Munich se encontra preocupado com o promissor atacante Harry Kane antes de sua jornada na Champions League até a Inglaterra. O jogador de 31 anos sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante o jogo da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen (1:1) e foi substituído nos estágios finais do jogo. O diretor esportivo do Munich, Max Eberl, expressou suas preocupações após testemunhar o sofrimento de Kane na TV paga Sky, mas admitiu não ter mais informações. "Se Harry sair de campo, é sério. Não parece bom", disse ele, antes de acrescentar, "Espero que ele tenha se tornado madeira inglesa robusta agora".

As lendas do futebol alemão enfrentarão Aston Villa em seu segundo jogo da fase de grupos da Champions League na quarta-feira (21h CEST/DAZN), com atualizações ao vivo no ntv.de. Em seu jogo de abertura, eles derrotaram o Dinamo Zagreb por 9:2, com Kane marcando um quarteto de gols. No entanto, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, permanece relutante em fazer um diagnóstico, afirmando "Não sou médico", enquanto expressa otimismo para o jogo de quarta-feira.

O superatacante Kane, que recentemente foi transferido do Tottenham Hotspur para o Bayern no verão de 2023, quase decidiu o jogo com um passe preciso para Serge Gnabry no início do segundo tempo, resultando em uma dupla chance intrigante que acabou com dois tiros na trave em rápida sucessão, desperdiçando a vantagem potencial de 2:1 do Bayern.

Kane, que não tem títulos de clube em seu nome, lidera a tabela de gols da Bundesliga com impressionantes cinco gols. Na temporada passada, ele conquistou o título de artilheiro e até flertou brevemente com a marca histórica de 41 gols alcançada por Robert Lewandowski na temporada 2020/2021.

Apesar de sua lesão durante o jogo da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen, Kane ainda mostrou suas habilidades de futebol ao criar uma possível chance de gol para o Bayern Munich. O próximo desafio de futebol do Bayern é contra o Aston Villa na Champions League, e eles precisarão de Kane em sua melhor forma.

