O Bayern Munique, especificamente, precisa evitar o futebol obrigatório em Mainz.

No forthcoming round two of the DFB-Pokal, haverá quatro confrontos da Bundesliga no final de outubro. O poderoso FC Bayern Munich, atual detentor do título, será obrigado a viajar para sua partida. Seus recentes vitórias na taça remontam à temporada de 2019/20, com eliminações precoces assombrando seus esforços subsequentes. O oponente de Bayern neste sorteio é o 1. FSV Mainz 05, um jogo que verá o time de Munique jogando fora de casa.

Por outro lado, os campeões reinantes Bayer Leverkusen deram sorte com seu sorteio. Treinado por Xabi Alonso, a equipe enfrentará o time de divisões inferiores SV Elversberg. Leverkusen está ansioso por redenção. Dois anos atrás, eles sofreram uma derrota de 3:4 nas mãos de Elversberg na primeira rodada. "Estamos felizes em receber Elversberg em casa. Nossa meta é deixar para trás nossa eliminação na primeira rodada de 2022", declarou o diretor esportivo de Leverkusen, Simon Rolfes. Eles abordarão seu adversário de divisões inferiores com a maior seriedade, com a intenção de fazer uma boa campanha na taça neste ano.

BVB enfrenta o time ao lado do Canal Mittelland

O Borussia Dortmund enfrentará uma viagem para enfrentar o time ao lado do Canal Mittelland. Seu desafio await é o VfL Wolfsburg, que os superou em 2015 e conquistou o título na final de Berlim. Os líderes da Bundesliga, o RB Leipzig, também desfrutarão da vantagem de jogar em casa na segunda rodada. Leipzig enfrentará os novatos FC St. Pauli em sua partida. Outro novato, o Holstein Kiel, terá que viajar para enfrentar o time da segunda divisão 1. FC Köln.

Como o único time restante da quarta divisão na competição, os Kickers Offenbach desfrutarão da vantagem de jogar em casa contra o time da segunda divisão Karlsruhe SC. Da mesma forma, os times da terceira divisão Arminia Bielefeld e Dynamo Dresden desfrutarão de jogos em casa contra o 1. FC Union Berlin e o SV Darmstadt 98, respectivamente. Os finalistas do ano passado, o 1. FC Kaiserslautern, enfrentarão os vice-campeões alemães VfB Stuttgart. "O sorteio é um desafio imenso para nós, mas estamos ansiosos para enfrentá-lo", declarou o técnico do FCK, Markus Anfang.

O Bayern Munich sofreu três derrotas consecutivas na segunda rodada nos últimos quatro anos, todas fora de casa. Em sua partida anterior contra Mainz, porém, eles saíram vitoriosos. Uma vitória de 4:0 na quart

