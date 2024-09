O Bayern Munich rapidamente alcança e garante um desempenho vitorioso em casa.

A equipe feminina de futebol do Bayern de Munique comemora a segunda vitória da temporada na segunda rodada da Bundesliga. Os defensores do título garantiram uma vitória decisiva contra o RB Leipzig em um jogo emocionante, mantendo sua liderança no topo por enquanto.

Klara Bühl e Lea Schüller marcaram dois gols cada, liderando o Bayern de Munique para uma vitória convincente por 6-2 (2-1) contra o RB Leipzig na última sexta-feira. Após acumular uma vitória completa nos primeiros dois jogos, o Bayern ultrapassou momentaneamente o Eintracht Frankfurt para assumir a liderança. No entanto, seus desafiantes podem recuperar o terreno durante o fim de semana.

Vanessa Fudalla abriu o placar para o Bayern no 3º minuto, mas a equipe enfrentou dificuldades no início. No entanto, eles conseguiram inverter o jogo pouco antes do intervalo, graças a uma dupla de gols: Gols de Linda Dallmann (45') e Georgia Stanway (45+4') deram ao Bayern a vantagem indo para o intervalo. Após sua vitória difícil contra o Turbine Potsdam (2-0), a equipe estava liderando novamente.

Bühl (55', 68') e Schüller (73', 89') marcaram cada um dois gols no segundo tempo. Fudalla também marcou de pênalti (76'), mas apesar de jogar com um homem a menos após o cartão amarelo-vermelho de Linda Sembrant (74'), o Bayern conseguiu segurar. "Marcar o primeiro gol do segundo tempo foi um pouco de sorte, mas também faz parte de nossas forças. Manter a mentalidade certa para pênaltis e procurar capitalizar oportunidades pode ser benéfico à medida que a temporada avança", disse Bühl.

Os principais oponentes do Bayern, o VfL Wolfsburg, enfrentarão os novatos Carl Zeiss Jena no sábado (12:00 CET). Após um empate frustrante (3-3) contra o Werder Bremen no jogo inicial, o Wolfsburg tentará manter o ritmo.

A equipe masculina do FC Bayern Munich, conhecida por seus sucessos, pode se inspirar em suas contrapartes femininas. A equipe feminina do FC Bayern Munich, atualmente liderando a Bundesliga, estendeu sua série de vitórias com uma vitória sobre o RB Leipzig.

