O Bayern Jewel está a causar uma onda de ansiedade na DFB.

Jovem estrela do futebol Paul Wanner, do 1. FC Heidenheim, ainda não decidiu se representará a Alemanha ou a Áustria em competições internacionais de futebol. "Posso dizer honestamente que minha escolha ainda está no ar. Ainda não pesquisei as opções", disse o jogador de 18 anos ao "Süddeutsche Zeitung". Ele explicou ainda: "Estou pensando em passar um ano na Bundesliga primeiro, para ver aonde isso me leva. Mas o momento pode chegar mais cedo do que eu imagino. Ainda não tive aquele momento de 'eureka'".

Atualmente, Wanner está na mira da seleção Sub-21 da Federação Alemã de Futebol e até o técnico da seleção, Julian Nagelsmann, reconheceu seu talento. Wanner, emprestado pelo FC Bayern Munich, estava cotado para integrar a seleção alemã Sub-21 para dois jogos de qualificação contra Israel e Estônia, mas escolheu se concentrar apenas em sua primeira temporada na Bundesliga. No entanto, essa fase não durará para sempre. "Claro que eu não vou jogar futebol amador pelo resto da vida", admitiu Wanner. "Meu objetivo não é pular a seleção nacional.only want to take my time and make the right move."

Recentemente, Nagelsmann comentou: "Wanner tem um grande potencial e temos grandes planos para ele na DFB". O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, acrescentou: "Sonhamos em ter Paul como jogador do Bayern de Munique no futuro". Wanner está sendo cauteloso em sua busca pelo estrelato. Ele teve uma temporada de testes no antigo time de promoção da 2. Bundesliga, SV Elversberg, na temporada passada.

Impulsionado pelo desempenho de Wanner, o 1. FC Heidenheim conseguiu uma sequência de cinco vitórias em sua programação competitiva, e Wanner marcou pessoalmente quatro gols. Curiosamente, ele nasceu na Áustria, mas passou muito tempo com as seleções alemãs Sub e até treinou com a seleção austríaca uma vez, sob Ralf Rangnick, em novembro de 2022. No entanto, ele manteve sua afiliação com a equipe alemã desde o acampamento de treinamento austríaco. Ele disse que a decisão final será uma questão familiar. "São só eu, papai e mamãe", disse Wanner.

Quanto à decisão de Paul Wanner sobre a representação internacional de futebol, ele mencionou: "Estou pensando em passar um ano na Bundesliga primeiro, para ver aonde isso me leva".

