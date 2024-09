O Bayern Jewel está a causar tumulto na Federação Alemã de Futebol (DFB)

Jovem estrela do futebol Paul Wanner, do 1. FC Heidenheim, ainda não decidiu se representará a Alemanha ou a Áustria no nível internacional. Em uma entrevista à "Süddeutsche Zeitung", o jogador de 18 anos revelou: "Posso dizer honestamente que ainda não tomei minha decisão. Ainda não me decidi." Ele acrescentou: "Para ser honesto, gostaria de passar uma temporada completa na Bundesliga primeiro para ver como as coisas se desenrolam. No entanto, meu instinto para o momento certo ainda não se materializou completamente."

Wanner está sendo considerado para a seleção Sub-21 da Alemanha e impressionou o técnico da equipe, Julian Nagelsmann. Originalmente escalado para os jogos de qualificação para o Euro Sub-21 contra Israel e Estônia, Wanner recusou o convite. Ele preferiu se concentrar em sua primeira temporada na Bundesliga. No entanto, seu tempo na Bundesliga é limitado. "É óbvio que eu não vou tirar uma licença sabática para sempre", diz o jovem. "Meu objetivo não é evitar jogar por uma seleção nacional. Eu quero representar um país eventualmente."

Recentemente, Nagelsmann afirmou: "Ele é um jogador com enorme potencial que temos em nossos planos de longo prazo." O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, acrescentou: "Temos a ambição de ter Paul como jogador do Bayern de Munique algum dia." Wanner está cuidadosamente abrindo caminho para o topo. Na temporada passada, ele foi emprestado ao promovido SV Elversberg, na segunda divisão.

Nos dias atuais, Wanner tem sido fundamental no avanço do Heidenheim para o topo da Bundesliga, marcando quatro gols competitivos após cinco jogos competitivos. Nascido na Áustria, Wanner foi convocado para treinar com a seleção nacional austríaca sob o comando do técnico Ralf Rangnick em novembro de 2022. Embora Rangnick continue expressando interesse em Wanner, a equipe austríaca não era seu foco antes ou depois do acampamento de treinamento. Wanner representou equipes Sub-20 da Alemanha e tomará a decisão final sobre uma seleção nacional sênior com sua família. "Pai, mãe e eu", disse Wanner, enfatizando que mais ninguém está envolvido na decisão.

