O Bayern de Munique está a passar por momentos difíceis e a enfrentar a pior situação em um período significativo.

No Bayern, o clima é peculiar - bom, mas também ruim. É uma mistura estranha, não é? O ambiente dos recordistas de Munique é um paradoxo intrigante nesta jovem temporada da Bundesliga. Bem-vindos, caros leitores, às nossas observações após as primeiras seis rodadas.

Bayern diverte-se com o auto-bate-boca - no meio da 'luta pelos resultados': Dietmar Hamann iniciou uma nova discussão sobre Harry Kane na semana passada. Esta semana, o Bayern encontra-se em mais uma controvérsia: a ousada estratégia de jogo de Vincent Kompany ajuda a alcançar grandes objetivos? A razão? O Bayern conseguiu apenas dois pontos nos três jogos mais difíceis do início da temporada. Eles empataram com o Bayer Leverkusen (1:1), perderam na Liga dos Campeões para o Aston Villa (0:1) e empataram novamente com o Eintracht Frankfurt (3:3), na Bundesliga mais uma vez.

Quem está respondendo a todas essas controvérsias em Munique é Max Eberl, o sucessor do quiet voice from Tegernsee, Uli Hoeneß. Hamann, ele rotulou como uma irritação persistente e rebateu as dúvidas crescentes sobre a abordagem arriscada de Kompany com um solilóquio de sete minutos. Ele não conseguiu deixar de elogiar seu novo treinador, adorando o "estilo de jogo extraordinário" e a "dominância notável". No entanto, após o empate tardio contra o Eintracht Frankfurt, ele admitiu que se sentiu "enjoado" devido ao resultado incorreto. No entanto, dúvidas ou preocupações, ele se recusou a considerar.

Assim como Thomas Müller; a estação de rádio do clube transmitiu esta mensagem: "Este é um excelente estilo de jogo quando se domina um oponente tão poderoso fora. Foi um prazer testemunhar o nosso controle no jogo. Não vencemos três vezes, mas estou extremamente satisfeito nesta crise."

Pode ainda ser a melhor crise em muito tempo, mas Munique está à beira de ser cegada pelo seu próprio sucesso. Futebol brilhante é maravilhoso, mas são os resultados que trazem os troféus para casa. E após uma temporada sem títulos, eles gostariam de acumular muitos deles.

O Bayer Leverkusen domou a loucura: Os campeões já estão tocando o alarme cedo. É hora de discursos apaixonados, primeiro de Granit Xhaka, depois do goleiro irritado Lukas Hradecky. O que está acontecendo sob a cruz do Bayer? Bem, a loucura se foi. Claro, Leverkusen ainda pode marcar gols tarde, mas não é isso que se quer dizer. "Fomos campeões porque abordamos cada jogo como loucos. Hoje, não vi essa fome interminável e a vontade de acabar com o jogo", Hradecky explodiu após o desempenho desastroso contra o promovido Holstein Kiel (2:2). Apesar de uma vantagem de 2:0 após oito minutos, o jogo ainda não tinha acabado. A derrota inicial na Bundesliga contra o RB Leipzig após uma temporada sem derrotas ainda podia ser digerida (2:3), mas o caótico 4:3 contra o VfL Wolfsburg então deixou Xhaka desesperado, e agora está fervendo em Hradecky e prestes a explodir.

Defensivamente, a equipe surpreendentemente vulnerável. Uma solução é urgentemente necessária. Mas pode haver uma explicação para a "loucura" da equipe. Na temporada passada, na perseguição à temporada perfeita, a equipe se empurrou além dos seus limites, produzindo frequentemente salvamentos heroicos em emocionantes viradas tardias. Fisicamente e mentalmente, estava no limite ou além.

Tempo para recarregar foi escasso. Estrelas Jonathan Tah, Robert Andrich e Florian Wirtz tiveram um tempo exaustivo na Eurocopa em casa, Xhaka brilhou no mesmo torneio com a Suíça. Os jogadores-chave da equipe liderada por Xabi Alonso continuaram a correr, sempre empurrando para a frente. E agora, não há descanso à vista. A maioria dos jogadores do Leverkusen está em serviço internacional, equilibrar as coisas é praticamente impossível.then comes Eintracht Frankfurt. "Temos que aprender, sim, mas: não temos muito tempo", Alonso admitiu. "Mas temos que continuar aprendendo." De preferência, rapidamente.

O Dortmund não consegue se livrar dos velhos fantasmas: A boa notícia para todos os fãs do Dortmund antecipadamente: o topo da tabela ainda está ao alcance. Eles estão a quatro pontos do FC Bayern. Esse é o fato inegável. Emocionalmente, a situação parece completamente diferente. A equipe como um candidato ao título? Antes, deveria ser o FC Schalke 04 que fosse promovido. Não, não precisa se preocupar, a situação ainda não é tão grave (ainda).

Mas a equipe do treinador Nuri Şahin está causando novas dores de cabeça, dificultando para os fãs manterem a paciência. O novo treinador havia instilado entusiasmo, e os grandes reforços de Serhou Guirassy, Waldemar Anton, Pascal Groß, Maxi Beier e Yan Couto geraram expectativa antes da temporada. Mas após a sexta rodada, o clima atingiu o fundo do poço. Houve uma derrota de 1:2 contra o Union Berlin e um primeiro tempo que alarmou todos no clube. "Não pode continuar assim", repreendeu o diretor esportivo Sebastian Kehl.

E assim, a palavra M reaparece em Dortmund novamente. Contra o VfL Bochum, eles apresentaram vários argumentos a favor de uma mentalidade resistente, transformando um primeiro tempo desastroso em um final promissor. Contra o Celtic Glasgow no jogo seguinte da Liga dos Campeões, os artistas de preto e amarelo apresentaram um espetáculo surreal (7:1), apenas para sofrer outro revés.

Mas, o que continua chamando a atenção: A equipe enfrenta dificuldades com a defesa remanescente. Não se trata apenas de posicionamento, mas também de determinação. Em particular, contra oponentes que não estão no auge do futebol nacional ou internacional. Até mesmo o predecessor de Sahin, Terzic, enfrentou problemas semelhantes. A inconsistência dessa equipe continua sendo o maior enigma da Bundesliga. E uma solução rápida não parece iminente: "Estamos procurando, isso é óbvio. Porque sabemos o que nos espera se recuarmos para esse papel", disse Kehl.

VfB sofre revés: O VfB Stuttgart poderia ter sido a história sensacional do futebol alemão na temporada passada, não fosse pelo Bayer Leverkusen invicto. No verão, o clube pagou um preço alto por sua própria exibição. Com Anton, Guirassy e Hiroki Ito, três jogadores cruciais partiram, mas eles conseguiram reter o cobiçado Chris Führich e o jogador emprestado Deniz Undav (a um custo considerável). No entanto, após seis rodadas e a pressão da Liga dos Campeões e da Copa da Alemanha, o VfB sente que uma parte significativa da qualidade foi perdida no verão. Além disso, há alguns problemas de lesão defensiva bizarros. A situação ainda é gerenciável, mas a pressão aumentará. Enquanto seis jogadores do Stuttgart estão na seleção alemã, um recorde que nenhum outro time alcançou. Isso é um testemunho do seu trabalho árduo, mas também um desafio para manter suas realizações.

O SC Freiburg impressiona, mas passa despercebido: Até agora nesta temporada, o SC Freiburg mal fez manchetes fora da região. No entanto, o clube conseguiu algo notável. A discussão sobre Christian Streich, a lenda da Bundesliga que deixou os Freiburgers após um mandato eterno neste verão, é escassa. Ele foi impecável tanto dentro quanto fora do campo, até mesmo mexendo um pouco com a sociedade. Assumir suas botas deve ter sido uma das heranças mais desafiadoras na elite do futebol alemão há muito tempo.

No entanto, Julian Schuster tem silenciosamente e impressionantemente moldado a era pós-Streich. O Sportclub está atualmente em quarto lugar na tabela (honestamente, quem sabia disso sem verificar?), atrás do FC Bayern, atrás dos defensivamente brutais Leipzigers (apenas dois gols sofridos) e atrás da outra equipe surpresa, Eintracht Frankfurt. Lá, Dino Toppmöller conseguiu tirar as conclusões certas de uma temporada medíocre e montou uma equipe formidável com transferências astutas.

De volta a Freiburg, Patrick Osterhage recentemente expressou sua admiração por Schuster: "Ele é um jovem treinador cheio de energia. Ele quer compartilhar suas ideias, nos levar junto, acho isso ótimo." A dinâmica entre o veterano de Freiburg e o novo treinador é "mais em pé de igualdade do que eu já experimentei", disse Osterhage.

Crise em abundância no VfL Bochum!: Claro, no VfL Bochum! A equipe conseguiu apenas um ponto até agora, após um desempenho fraco contra o Holstein Kiel. Não há debate sobre o treinador em "Annen", mas Peter Zeidler é dado a chance de liderar o Bochum através do assustador outono, com jogos contra o FC Bayern, Bayer Leverkusen e VfB Stuttgart pela frente.

Mas primeiro, após a pausa internacional, é contra a TSG Hoffenheim. Matarazzo está apenas começando a estabelecer sua posição lá. Ele recentemente garantiu uma vitória na Liga Europa e um empate contra o VfB Stuttgart. Foi assumido semana a semana que ele seria demitido. Mas uma derrota contra o Bochum colocaria novamente o cargo de Matarazzo em perigo, talvez até arriscando sua demissão. Gerardo Seoane ainda está precariamente situado. O treinador do Borussia Mönchengladbach adquiriu dois talentos de ponta no verão com Kevin Stöger e Tim Kleindienst. No entanto, a equipe ainda não está performando em sua capacidade total.

