O Bayern de Munique está a desfrutar de outra série de gols.

SV Werder Bremen - FC Bayern de Munique 0:5 (0:2)

Entretenido, dinâmico, voraz, com um destaque para a apresentação de Michael Olise, pelo menos um nível acima do Werder Bremen - o Bayern de Munique voltou a demonstrar sua superioridade e permanece invicto na Bundesliga. A equipe do treinador Vincent Kompany comemorou uma vitória por 5 a 0 (2 a 0) contra os Hanseáticos, garantindo sua sexta vitória em seis jogos oficiais nesta temporada e brilhando em quase todos os aspectos. Assim, a alegria dos campeões alemães no festival da Wiesn no domingo estava garantida.

Acima de tudo, Olise brilhou no Weser. Com dois gols (23., 60.) e duas assistências excepcionais para Jamal Musiala (32.) e Harry Kane (57.), ele foi eleito o melhor em campo. Serge Gnabry (65.) deu o toque final. O Bayern, que teve que se virar sem o temporariamente indisponível Manuel Neuer, estendeu sua série de vitórias no Weser para 15 jogos. A equipe do treinador Ole Werner, do Bremen, que havia começado a temporada bem, sofreu um revés significativo.

Kane e sua equipe chegaram ao norte com o peito aberto após sua goleada por 9 a 2 sobre o Dinamo Zagreb na Liga dos Campeões e continuaram sua boa fase sem esforço. Desta vez, a partida entre as duas equipes, que o Bremen havia vencido por 1 a 0 no Allianz Arena em janeiro, foi dominada pelo Bayern em todos os aspectos.

O Bayern assumiu o controle do jogo desde cedo, como era de se esperar, e teve a primeira tentativa perigosa com um chute de Konrad Laimer de fora da área que acertou o topo do bar (8.). Em seguida, os visitantes mantiveram a pressão, confinando o Werder à sua própria metade - o primeiro gol de Olise foi a consequência inevitável. Após uma Loss de Mitchell Weiser, Kane reagiu rapidamente para armar o gol do jovem de 22 anos, que marcou com facilidade. Dez minutos depois, Olise voltou a desafiar a defesa do Werder e armou para Musiala.

O Bremen mal conseguiu sair com um placar de dois gols de desvantagem no intervalo. Werner trouxe Keke Topp e Derrick Köhn, que revigoraram a equipe. O Bayern permitiu que o Werder se aproximasse às vezes, apenas para cruelmente aumentar sua vantagem.

1. FC Heidenheim - SC Freiburg 0:3 (0:0)

O SC Freiburg encerrou sua impressionante campanha sob o novo treinador Julian Schuster e, provisionalmente, garantiu uma vaga nas primeiras posições da tabela com uma vitória por 3 a 0 (0 a 0) contra o 1. FC Heidenheim. Com sua terceira vitória em quatro jogos nesta temporada, os Breisgauers começaram sua primeira temporada após a saída do lendário treinador Christian Streich de forma promissora.

Ritsu Doan (54.) e Vincenzo Grifo (59., 65.) marcaram os gols do SCF em apenas onze minutos, após uma melhora significativa no segundo tempo. Os estreantes na Copa Europeia, o Heidenheim, puderam acompanhar apenas no primeiro tempo e teve que aceitar sua segunda derrota consecutiva após duas vitórias no início da temporada.

Em uma primeira fase relativamente tranquila, o Freiburg foi a equipe mais dominante, enquanto o Heidenheim preferiu defender e deixou os visitantes controlarem a bola. Como resultado, o Freiburg teve poucas oportunidades de criar perigo, enquanto Mathias Honsak (19.) teve a primeira boa chance do Heidenheim, com seu chute de fora da área passando perto do alvo.

O Freiburg mostrou determinação em encontrar aberturas na defesa do Heidenheim após o intervalo. No entanto, o ataque do SC, liderado pelo ex-jogador do Heidenheim Eren Dinkci, que fez sua estreia pelo Freiburg, não conseguiu furar a resistente muralha defensiva do Heidenheim. Como os longos lançamentos do Heidenheim para a metade do adversário também não produziram muito, um empate sem gols no intervalo foi um resultado razoável.

No segundo tempo, levou apenas quatro minutos para a primeira grande oportunidade. Dinkci (49.) tentou marcar de uma posição livre, mas Doan aproveitou a oportunidade logo em seguida: Da beira da área penal, o japonês deu um lindo chute em direção ao poste interno esquerdo, de onde a bola entrou no gol.

O gol deu ao Freiburg um grande impulso. O Heidenheim teve que ajustar sua formação defensiva para montar um contra-ataque, criando gaps que o Freiburg conseguiu explorar, especialmente através de Grifo.

Após uma derrota por 1 a 4 contra o Bayer Leverkusen, o Hoffenheim teve que se preocupar com o atacante Andrej Kramaric, mas uma torção no tornozelo não o impediu de jogar. Surpreendentemente, foi o Union quem iniciou os ataques no velho estádio da floresta. Após uma sequência caótica na área após um canto, Rothe conseguiu marcar o gol de abertura. Dois minutos depois, Rothe estava novamente em ação. Hollerbach passou para ele em um contra-ataque, e ele armou para Jeong, que marcou calmamente, deixando um defensor para trás. O Hoffenheim ficou atordoado. Ofensivamente, eles lutaram, enquanto Jeong (22.) quase marcou seu segundo gol, mas seu chute foi bloqueado por Drexler. O defensor retaliou com um chute de fora da área antes do intervalo, testando o goleiro do Union Rönnow.

No primeiro tempo, o Union dominou, com uma contagem de 10:2 de chutes a seu favor. Poderia ter liderado por mais, se não até deveria. Consequentemente, Matarazzo fez mudanças, colocando Tohumcu e Gendrey no lugar de Hranac e Drexler. O Union não se tornou significativamente mais perigoso inicialmente, então Matarazzo colocou Tabakovic. O cabeceio dele (58.) foi salvo por Rönnow.

O Hoffenheim lutou para aproveitar sua posse de bola, e foi uma ação individual que levou ao gol de empate. O antigo jogador do Union, Bültler, dançou perto de Haberer na marca do pênalti e marcou com força no canto inferior esquerdo. Nos minutos finais, Schäfer chegou perto de enganar Baumann com um cruzamento, mas o goleiro salvou.

VfL Bochum - Holstein Kiel 2:2 (2:1)

O Holstein Kiel finalmente teve um grande impacto na Bundesliga na ocasião do aniversário do técnico Marcel Rapp. No seu 100º jogo competitivo, o novato garantiu o primeiro ponto histórico na primeira divisão com um empate de 2:2 na batalha pelo fundo da tabela contra o VfL Bochum, embora uma vitória não tenha sido alcançada apesar da vantagem inicial.

O Bochum ainda não venceu após quatro jogos, mas isso não é incomum para eles: eles precisaram até da nona e décima rodada para garantir a primeira vitória da temporada nos últimos dois anos - e ainda assim conseguiram manter sua posição.

O Kiel abriu o placar primeiro, com Pichler marcando pela primeira vez na Bundesliga no 15º minuto. No entanto, Bero e Daschner viraram o jogo antes do intervalo. O substituto Machino empatou para o promovido no 89º minuto.

Zeidler estava sem o novo japonês Miyoshi (problemas na coxa) e colocou Hofmann no lugar de Broschinski. Rapp fez quatro mudanças em comparação com a derrota por 1:6 contra o Bayern Munich. O técnico estava otimista antes, "Se você olhar para o oponente que estamos enfrentando, o objetivo deve ser levar os três pontos."

Ambas as equipes começaram nervosamente e caoticamente, como sua posição na liga sugeria. A primeira ação bem-sucedida levou diretamente a um gol: depois de um passe inteligente de Kelati, Pichler venceu o goleiro do VfL Drewes e marcou o surpreendente 1:0 para os Gansos.

Zeidler substituiu o fraco zagueiro central Masovic pelo capitão Losilla, e de repente o Bochum também estava jogando futebol: depois de boa construção de jogo de Boadu, Bero enrolou a bola no canto distante. O Bochum aumentou a pressão, encurralou o Kiel em seu próprio campo e foi recompensado com a vantagem de 2:1. Hofmann passou a bola na área penal e Daschner finalizou lindamente com o lado de fora do pé. Kelati perdeu uma grande chance de empatar quando chutou para fora com o gol à sua frente (45+2).

Depois do intervalo, o Kiel pressionou em busca do empate, mas Gigovic errou de uma grande posição (61º minuto). O Bochum ficou satisfeito em administrar sua vantagem estreita por muito tempo, só redesco

