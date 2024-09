O Bayern de Munique é permeado por uma atmosfera única e especial.

Após garantir o duplo alemão, a equipe de basquete do FC Bayern quer fazer ondas na Eurocopa, sob o comando do treinador campeão do mundo Gordon Herbert. O presidente do clube, Herbert Hainer, espera para esta temporada garantir uma vaga nos playoffs, considerando que não fazê-lo seria decepcionante. A equipe de Munique ficou fora das oito melhores equipes da Eurocopa no ano passado.

Herbert, o ex-treinador nacional conhecido por liderar a equipe alemã à vitória inédita na Copa do Mundo de 2023, tem como objetivo elevar os detentores do título e da taça a novos patamares. Seu foco está na união da equipe, incluindo uma sessão de treinamento em Slovenia. "Temos um grupo talentoso de jogadores, cada um impressionante à sua maneira. Agora é tudo sobre criar uma equipe efetiva a partir deste grupo."

Uma aura única

Jogadores notáveis como Isaac Bonga, MVP da Copa do Mundo, campeões da NBA Serge Ibaka, armadores Sylvain Francisco e Leandro Bolmaro, além do treinador Pablo Laso, deixaram o clube no verão. As novas aquisições incluem o campeão da Copa do Mundo Johannes Voigtmann, parceiro da seleção nacional Oscar da Silva e os armadores Yam Madar e Shabazz Napier.

O gerente da equipe, Marko Pesic, espera uma "configuração única" dentro do elenco, incluindo a comissão técnica e pessoal adicional. "Há uma sensação única, um mistério no ar que eu nunca senti aqui antes, devo admitir. Acho que esta é uma excelente base para uma campanha com o objetivo de alcançar algo notável. É minha sensação."

No auge

O presidente Hainer compartilha desta visão positiva e credita as instalações renovadas do SAP Garden para os jogos da Eurocopa, além do BMW Park, que sediará todos os jogos da Bundesliga em um piso de vidro e LED especialmente projetado. "As instalações em Munique nunca estiveram melhores do que nesta temporada", disse Hainer.

A equipe do Bayern se prepara para iniciar a temporada da BBL com um jogo em casa contra Niners Chemnitz na próxima sexta-feira, antes da estréia na Eurocopa contra o Real Madrid no início de outubro. "É claro que nosso objetivo é defender nossos títulos nacionais", disse Andreas Obst, campeão da Copa do Mundo e co-capitão. "E na Eurocopa, nosso objetivo principal são os playoffs."

