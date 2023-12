O basquetebolista norte-americano Sonny Weems foi vítima de abusos raciais por parte de adeptos na China

Num vídeo que circula nas redes sociais, os adeptos podem ser ouvidos a gritar repetidamente a palavra "N" e "saiam da China" a Weems, de 35 anos, que joga nos Guangdong Southern Tigers da Associação Chinesa de Basquetebol.

O incidente ocorreu após o jogo dos Southern Tigers contra os Liaoning Flying Leopards na passada quinta-feira. Durante o jogo, houve uma luta entre Weems e o jogador chinês Han Dejun, que resultou na expulsão de ambos os jogadores.

No vídeo, Weems é visto a sair do autocarro da equipa, juntamente com o resto da equipa, quando se ouve uma multidão de adeptos a gritar insultos racistas. Weems parece ignorar a multidão.

Em um comunicado na sexta-feira, a CBA disse que tem uma "atitude de tolerância zero em relação a quaisquer palavras ou ações discriminatórias" e, em uma carta aberta aos fãs, pediu-lhes que não se envolvessem em "comportamento incivilizado" e "palavras vulgares".

"Dentro e fora do campo, os adeptos devem assistir ao jogo de forma civilizada, respeitar-se mutuamente e não fazer nada que prejudique a reputação da equipa", lê-se na carta.

As duas equipas também condenaram o comportamento dos adeptos, com os Flying Leopards a afirmarem que as palavras proferidas prejudicaram gravemente a equipa de Guangdong e a imagem da liga e dos adeptos.

"O respeito pelo adversário é uma qualidade básica que todos os jogadores devem ter, e é também um requisito básico para um adepto qualificado", lê-se no comunicado da equipa.

A CNN entrou em contacto com Weems, mas não obteve resposta imediata. Ele também não comentou publicamente sobre o abuso em suas contas do Twitter ou Instagram, mas postou emojis de corações em um arco-íris de cores diferentes no Weibo.

O jogador taiwanês-americano Jeremy Lin ofereceu o seu apoio a Weems através das redes sociais, escrevendo na sua página Weibo: "O abuso que Weems recebeu foi realmente desrespeitoso, essa palavra carregava tanta mágoa, injustiça e ódio que eu não conseguia colocar em palavras".

No perfil de Weems no Weibo, os fãs também deixaram mensagens de apoio. "Paz e amor. Estaremos sempre contigo", disse um, enquanto outro escreveu: "Lamento. Estás bem agora? Nós apoiamos-te sempre e ficamos aqui contigo".

Weems foi selecionado pelos Chicago Bulls no draft de 2008 e depois passou várias épocas na NBA ao longo da sua carreira. Juntou-se aos Southern Tigers em 2018 e ajudou-os a ganhar os últimos três títulos.

O incidente de racismo ocorre três semanas antes de a China acolher os Jogos Olímpicos de inverno em Pequim.

Na segunda-feira, a antiga estrela da NBA Yao Ming, agora presidente da CBA, falou da importância do desporto para construir pontes entre as comunidades.

"É natural que haja tráfego nas pontes - por isso, por vezes, vemos colisões", disse aos jornalistas. "Pode levar algum tempo para resolver algumas questões... Mas queremos manter as pontes intactas.

